Bakan Soylu: Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz (2)

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane’deki tarihi Santa Harabeleri ziyaretinin ardından Beşirli Tenis Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Soylu ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye’de yaşanan olaylara rağmen samimi olmakta geç kalındığını ve kimyasal silahların ortaya çıkmasıyla apar topar operasyon yapıldığını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu dünya artık rahat bir dünya değildir. Bize ne yapmak istediklerini görüyorsunuz. 7-8 yıldır Suriye’de, Irak’ta yaşananları görüyorsunuz. Ellerini sürmeden bu bölgedeki insanları birbirine kırdırıyorlar. Biri; teröristlere 5 bin TIR silah verip ‘terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne salıyor. Öteki koltuğuna yapışmış halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Batılı medeni devletler, kimi kulağını, kimi gözünü tıkıyor. Şimdi bıçak kemiğe dayandı, kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yapıyorlar. Eğer dün samimi olsalardı, bugün bu operasyona gerek kalmazdı. Teröristlerle değil, legal devletlerle iş tutsalardı, bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmazlardı.”