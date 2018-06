Bakan Soylu, iş insanlarına hitap etti

Türkiye'nin artık 2023, 2053 ve 2071'i planlar hale geldiğini, dile getiren Soylu, "Türkiye için her seçim kritiktir. Çünkü bu memleket her seçimle bir düğüm açmıştır. 1950'de 50 gramlık oy pusulası ile Ezan-ı Muhammediye'yi aslına döndürmüştür. Her seçim önemlidir. Rahmetli Özal'la ekonomik perspektifimizi açtık. Tayyip Erdoğan'la bambaşka bir vizyona geçtik. Her referandum önemlidir. 2017 referandumu ile yepyeni bir sisteme adım attık." dedi.

Türkiye'nin en önemli enerji geçiş güzergahında bulunduğunu, Türkiye'nin kritik bir bölgede olmasına rağmen çok güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Büyük devlet olmak sömürerek olmaz. Biz Batı değiliz. Büyük devlet şefkat ve merhamet eli uzatarak olur. Biz büyük devlettik ve büyük devlet olma yolunda hızla ilerliyoruz. Nereye adım attığımızı, nasıl adım attığımız çok iyi biliyoruz. Biz terörle mücadelemizi kararlıkla sürdürüyoruz. PKK, FETÖ, DAEŞ ve DHKP-C ile mücadelemiz devam ediyor. Başka bir terör türü olan ve bizi çok etkileyen uyuşturucu terörünün saldırısıyla karşı karşıyayız. Kimyasal uyuşturucu Avrupa'da Hollanda, Avusturya ve Danimarka'da üretiliyor ve doğuya salınıyor. Sonra bizim sırtımızı sıvazlıyor. 'Siz uyuşturucuyla çok iyi mücadele ediyorsunuz, dünyada bir numarasınız'. diyorlar. Doğu'da Afganistan Pakistan hattı üzerinden afyon, eroin geliyor. Peki bugün Amerika'nın Pakistan Büyükelçisi kim? 15 Temmuz'da Türkiye'de bulunan büyükelçisi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu satıcısı tutuklaması, 9 bin kişiyle bu dönemde yapıldı. Mücadeleye devam edeceğiz."