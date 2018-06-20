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Bakan Soylu: Kandil’e Türk Bayrağı dikilecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: Kandil’e Türk Bayrağı dikilecektir

İSTANBUL, (DHA) Bakan Soylu: Kandil’e Türk Bayrağı dikilecektirBakan Soylu: Kandil’e Türk Bayrağı dikilecektir

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