Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizin huzurunu artırıyor muyuz? Artırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar rahat. Geceleri saat 2'ye 3'e kadar sokaklardalar. Teröre giden paralar artık orada yatırıma gidiyor. Spor kulüpleri, asfalt, kadın merkezi, gençlik merkezleri, yol, çeşme, taziye evleri ve birçok esere gidiyor." dedi. Bakan Soylu, seçim otobüsüyle Beyazıt Meydanı'na gelerek vatandaşları selamadı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra Kapalıçarşı'ya geçti. Bakan Soylu, dükkanlara girerek esnafla sohbet etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, babasını arayarak Soylu ile konuşturdu. Çarşı esnafı zaman zaman alkışlarla Soylu'ya destek verdi. Kalabalığı gören turistler de esnafa soru sorarak durumu anlamaya çalıştı. Çarşıda çalışan bir grup genç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Soylu'ya tezahüratta bulundu. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Kapalıçarşı'nın sadece Türkiye'ye değil, dünyaya yüzleri, anlamları, aidiyetleri ve özleri anlattığını söyledi.

Kapalıçarşı'da sadece ticaret yapılmadığını, buranın sevgi, dostluk dolu olduğunu, sözün senet ve ahlak sayıldığı mekanlardan biri olduğunu dile getirerek, "Dünyanın tam 550 yıldır bir işin nasıl yapılması gerektiğini öğreten mekanlardan biri." dedi. - "Türkiye çok güçlü bir ülke" Büyük bir mirasın çocukları olduklarını anlatan Soylu, geçmişte çok zor dönemlerden geçildiğini, en son 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını kaydetti. Soylu, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Biz öyle güçlü bir ülkeyiz, öyle güvenli bir ülkeyiz... 26 milyon, 2016 turist sayımız. 2017'de 33 milyon. Allah'ın izniyle bu yıl 40 milyon olacak. Şu anda Akdeniz otelleri full, doğu ve güneydoğu otelleri full." diye konuştu. Bayram boyunca Silopi'den Cizre'ye, Şemdinli'den Yüksekova'ya ülkenin her tarafını gezeceğini dile getiren Soylu, "Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de oteller dolu." dedi. - "Terörle kıyasıya mücadele ediyoruz" Soylu, Kapalıçarşı esnafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, şöyle devam etti:

"Hiç endişe etmeyin ama işlerinizi de yarım bırakmayın. Biz terörle mücadele ediyor muyuz? Biz aynı zamanda PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Ediyoruz. Kıyasıya mücadele ediyoruz. Ülkemizin huzurunu artırıyor muyuz? Artırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar rahat. Geceleri saat 2'ye 3'e kadar sokaklardalar. Teröre giden paralar artık orada yatırıma gidiyor. Spor kulüpleri, asfalt, kadın merkezi, gençlik merkezleri, yol, çeşme, taziye evleri ve birçok esere gidiyor. İnsanlar rahat. Büyük projelerimiz devam ediyor mu? Ediyor. Nedir büyük projelerimiz? 3. havalimanı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye dünyanın merkezi oluyor. Sadece bir havalimanı değil, sadece gidip gelme yeri değil, Çin'den Orta Doğu'ya, Avrupa'ya, Balkanlar'a kadar küresel merkezin en önemli noktası haline geliyoruz. Büyük projelerimiz devam ediyor. Çanakkale'ye 18 Mart Köprüsü yapıyoruz. Bir taraftan Marmaray'ı bir taraftan Avrasya'yı, 3. Boğaz Köprüsü'nü, bir taraftan Osman Gazi Köprüsü'nü, yetmedi Boğaz'ın altına yeniden 3 katlı bir tünel daha yapıyoruz.

Türkiye büyüyor ve büyük projelerinden vazgeçmiyor. Türkiye, doğu ile batı arasındaki en büyük köprü oluyor. Biz aslında Türkiye'yi daha cazip bir yer haline getirebilecek modern İpek Yolu'nu yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Biz yapıyoruz bunları, hep birlikte yapıyoruz. Millet yapıyor, iradesiyle, oyuyla, sandığıyla... Bir taraftan tüm bunları yaparken Türkiye büyüyor." Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin bugün insansız hava aracını, ATAK helikopteri imal ettiğini aktararak, işlerini yarım bırakmayarak kendi milli uydularını, otomobillerini imal edeceklerini ifade etti. - "Güçlü ülke güçlü liderlerlerle yönetilir" Kapalıçarşı'nın insanların nasıl bir arada yaşayabildiğinin, nasıl bir arada ticaret yapabildiğinin en güzel örneği olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: "Benim Anadolum böyledir. Mevlanasıyla, Yunus'uyla, Hacı Bektaş'ıyla, tam 400 yıl bütün dünyaya kendini hayran bırakan Mimar Sinan'ıyla beraber. İşte bu güzel medeniyetimizi dünyaya nakşedelim. Onun için güçlü olmalıyız. Bize zafiyet yakışmaz. Biz kuvvetli bir ülke olmalıyız. Biz etrafımızdaki coğrafyaya, dünyaya sözümüzü rahat bir şekilde anlatabilecek bir ülke olmalıyız. Güçlü ülke güçlü liderlerle yönetilir. Tayyip Erdoğan; 16 yıldır ülkeyi idare ediyor, arabayı duvara toslatmaz, otobüse kaza yaptırmaz, büyük Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratmaz.

Türkiye, kimse kusura bakmasın ama maceraya bırakılabilecek bir ülke değil. Sadece 780 bin kilometrekaremiz için değil, sadece 81 milyon nüfusumuz için değil, başka bir şey için; dünyada Türkiye'yi model alan ülkeler için, mağdur ve mazlum milletler için, bir haksızlık yapıldığı zaman Anadolu coğrafyasından kendine yakışır haklı bir ses çıksın diye... Bilesiniz ki biz sadece 24 Haziran'da kendi irademiz ve kendi geleceğimizi değil, hem Türkiyemizin geleceğini, hem nesillerimizin geleceğini hem milletimizin zenginliğini hem ülkemizin zenginliğini ama dünyada bizden güçlü bir ses bekleyenlerin de umudunu yükselteceğiz. 50 gramlık oy pusulasını sadece biz tutmayacağız, dünyadaki herkes tutacak." Soylu, Türkiye'nin okyanus ötesinden talimat verilip de parmak sallanıp da yönetilen bir ülke olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin Cerablus, Azez, Mare'ye huzur getirdiğine dikkati çeken Soylu, "Oraları aldık, 2 bin kilometrekareyi huzura kavuşturduk, 170 bin Suriyeli kardeşimiz oraya gitti. Şimdi ramazanda tekrar başladık, şu ana kadar 90 bin kardeşimiz daha oraya gitti. Biz doğru işler yapıyoruz. Biz güzel işler yapıyoruz ve biz bunun devam etmesini istiyoruz.

Burada Kapalıçarşı nasıl Cumhurbaşkanımızın en sevdiği mekanlardan birisiyse bizim de en sevdiğimiz mekanlardan birisi. Burada huzur var. Demek ki huzur doluyuz, dost yüzler görüyoruz. Buranın yıllardan beri her zaman gönlümüzde apayrı bir yeri ve sevgisi olmuştur. Bizim zenginliğimizdir burası, bize bırakılan büyük bir emanettir." diye konuştu. Soylu, 2. Bölge milletvekilli adayları olarak Kapalıçarşı esnafının emrinde olduklarını, tekrar seçildiklerinde millete mahcup olmamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı. (Sürecek)

Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (1): - "Ülkemizin huzurunu artırıyor muyuz? Artırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar rahat. Geceleri saat 2'ye 3'e kadar sokaklardalar. Teröre giden paralar artık orada yatırıma gidiyor. Spor kulüpleri, asfalt, k

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