Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce’nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir." dedi.

Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Soylu, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olacak bir şekilde terörle mücadeleyi gerçekleştirdiğini belirterek, bunu da demokrasi ve hukuk çizgisi içinde yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl İstanbul'a toplamda 10 milyon 840 bin turistin geldiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise 4,5 milyona yakın turistin geldiğini aktaran Soylu, bunun da geçen yılın katbekat fazla bir sayıya ulaşacaklarının en önemli delillerinden biri olduğunu dile getirdi.

Soylu, 25 Haziran'da Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanların cevabını sadece 50 gramlık oy pusulasıyla alacaklarını ifade etti.

İstanbul'da ve Türkiye'de yeni bir güvenlik konsepti oluşturduklarını kaydeden Soylu, "Kapalı Çarşı'nın emrinde olduğumuzu belirtmek isterim. Semt ve mahalle esaslı. Bir taraftan güvenlik görevlisi sistemleri, bir taraftan plaka tanıma sistemleri, bir taraftan MOBESE kameralarımız, bir taraftan İstanbul'un polis sayısı son 6 ayda yaklaşık 5 bin arttı. İstanbul'a 3 bine yakın bekçi geldi, bir büyük bölümü başladı, bir büyük bölümü de yarın, öbür gün, çok yakın bir zamanda inşallah başlayacak." diye konuştu.