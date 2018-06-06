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Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (2): - "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce’nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" - "Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Cumhurbaşkanımızın söylediği söz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik konsepti nettir. Artık şu noktadayız. Terör kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce’nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir." dedi.

Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Soylu, Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olacak bir şekilde terörle mücadeleyi gerçekleştirdiğini belirterek, bunu da demokrasi ve hukuk çizgisi içinde yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl İstanbul'a toplamda 10 milyon 840 bin turistin geldiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise 4,5 milyona yakın turistin geldiğini aktaran Soylu, bunun da geçen yılın katbekat fazla bir sayıya ulaşacaklarının en önemli delillerinden biri olduğunu dile getirdi.

Soylu, 25 Haziran'da Türkiye'ye kumpas kurmaya çalışanların cevabını sadece 50 gramlık oy pusulasıyla alacaklarını ifade etti.

İstanbul'da ve Türkiye'de yeni bir güvenlik konsepti oluşturduklarını kaydeden Soylu, "Kapalı Çarşı'nın emrinde olduğumuzu belirtmek isterim. Semt ve mahalle esaslı. Bir taraftan güvenlik görevlisi sistemleri, bir taraftan plaka tanıma sistemleri, bir taraftan MOBESE kameralarımız, bir taraftan İstanbul'un polis sayısı son 6 ayda yaklaşık 5 bin arttı. İstanbul'a 3 bine yakın bekçi geldi, bir büyük bölümü başladı, bir büyük bölümü de yarın, öbür gün, çok yakın bir zamanda inşallah başlayacak." diye konuştu.

Soylu, Kapalıçarşı esnafının kendisinden buralarda turizm polisi bulundurmasını istediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu iş de bizim işimiz. Kapalıçarşı en kısa zamanda turizm polisiyle buluşacak. Bu akşam talimatı veriyoruz. İnşallah Kapalıçarşı en kısa zaman içerisinde yakışanı da odur, doğrusu da odur ve göreceksiniz siz de huzurlu ve daha mutlu olacaksınız. Kapalıçarşımız da daha güven içerisinde olacak. Bu konuda daha önce bir talep gelmişti. O talebi Kapalıçarşı'da karşılamıştık güvenlik tedbirlerini biraz daha arttırmıştık. Şimdi turizm polisiyle de Kapalıçarşı'nın formatına, anlayışına uygun bir süreci hep beraber yaşayacağız."

Soylu, 24 Haziran seçimlerinin tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

-"Onlar şimdiden 25 Haziran'ın mazeretlerini oluşturmaya çalışıyorlar"

Bir gazetecinin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlendiğine ilişkin iddialar ortaya attığını hatırlatması üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Bulanık suda balık avlamanın bir anlamı yoktur. Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin 'telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir. Bu çok ayıp ve yanlış bir şey. Kılıçdaroğlu, bir söz söyledi. 'Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz. Yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmesin. Peki yabancı turist, yabancı yatırımcı Türkiye gelmeyecekse bu insanlar ne yiyecek. Kapalıçarşı'nın duvarlarını mı yiyecekler bu insanlar. Geçen günlerde de böyle bir safsata oldu. Bunlara hiç kimse, vatandaşlarımız itibar etmesin. Onlar şimdiden 25 Haziran'ın mazeretlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz o değil, bizim işimiz demokrasi ve hukuk çerçevesinde Türkiye'yi yarınlara taşımaktır."

Bir gazetecinin 'Türkiye'nin Kandil'e operasyon düzenlemesine' ilişkin bir sorusuna da Bakan Soylu, şu cevabı verdi:

"Kandil artık Türkiye için uzak bir hedef değildir. Cumhurbaşkanımızın söylediği söz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konsepti nettir. Artık şu noktadayız. Terör kaynağı neredeyse biz onu kurutmakla mükellefiz. Kandil orada duruyorsa insanlar Diyarbakır'da özgür oy kullanmakta zorlanır. Şırnak, Hakkari ve Van'da özgür bir şekilde oy kullanmakta zorlanır. Biz bunun bilinci içindeyiz. Biz bir tercih yaptık ve ilk tercihimizi bir hamleyle karşı karşıya kaldığımız için Zeytin Dalı Operasyonu ile beraber Afrin'de gerçekleştirdik. Kandil bizim için zor bir mesele değil sadece bir zamanlama meselesidir. Türkiye'nin bu konuda kabiliyeti çok yüksektir. Teknolojisi çok olağanüstüdür. Etrafındaki ülkelerle özellikle Kandil konusunda en üst düzeydedir. Hiç kimsenin bundan bir endişe olmasın. Türkiye bunun gereğini kendi istediği zaman içinde gerçekleştirir. Kandil'dekiler yavaş yavaş oradan tüymeye başladılar. Bir gece ansızın her şey olabilir."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu'ya, Kapalıçarşı Derneği Başkanı Fatih Kurtulmuş bir plaket verdi.

Esnaf ziyaretinde Soylu'ya, AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adaylarından Ayşe Böhürler ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile kalabalık bir heyet de eşlik etti.

Soylu, Nuruosmaniye Camisi'nde öğle namazı kılarak, cami cemaatiyle bir süre sohbet etti. Soylu, namazdan sonra da esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

(Bitti)

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