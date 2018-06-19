Bakan Soylu: Karargah olarak kullanılan Kandil'i yerle yeksan edeceğiz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. 24 Haziran'dan sonra da terörle mücadeleyi ve yatırımları devam ettirmek istediklerini belirten Soylu, "PKK'nın haddini bildirdik. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Belini kırdık. PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler yapacağımızı göreceksiniz. Kandil'e ne zaman gireceğiz biliyor musunuz? Kim ne söylerse söylesin, ister okyanus ötesinden ister Avrupa'dan söylesin. Ok yaydan çıktı artık. Kandil'e Türk bayrağı çekilecek. Yıllardır bir kurmay karargahı olarak kullanılan Kandil'i; Van'ın, Hakkari'nin, Şırnak'ın üzerinde psikolojik karargah olarak kullanılan Kandil'i yerle yeksan edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNU ALT ÜST ETMEK İSTİYORLAR"

Bakan Soylu, şöyle devam etti: Son günlerde Türkiye'nin huzurunu alt üst etmek istiyorlar. Siyasete şiddet ve terör bulaştırmak istiyorlar. Şanlıurfa'daki olayı gördük. Az daha milletvekilimizi katledeceklerdi. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, kim siyasete terör ve şiddet karıştırırsa kafasını ezeriz.