İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dun ana muhalefet partisinin lideri, grup toplantısında Cumhurbaskanımızı yuhalattı. Bunun siyasi etigine, ayıbına girmiyorum. Ama su kadarını soyleyeyim, onlar bu kucuk islerle ugrastıgı sırada Cumhurbaskanımız bu ulkenin ilk nukleer santralinin temelini atmakla mesguldu. Bu resmi de vatandaslarımız elbette ki gormustur ve degerlendirmistir diye dusunuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi” programında yaptığı konuşmada dunyada otomobilin icat edildiği ilk gunden itibaren Türkiye’de kat kat hızlı gelişen bir karayolu ulasımı olduğunu ancak trafik guvenliği probleminin de beraberinde geldiğini ifade etti. Terazinin bir kefesinde hızlı ulasım, diğerinde guvenli ulasım olduğunu dile getiren Soylu, "Bunlardan birini digerine tercih edemeyiz. Bu ikisini bir sekilde dengede tutmak zorundayız. Elbette ki bu dengeyi saglayacak olan bir suru etken var. Arac kalitesi, yol kalitesi, kurallar gibi. Ancak sundan eminiz ki burada nihai etken insan unsurudur. Insanın aklı, trafik ortamındaki davranısları ve tercihleridir" şeklinde konuştu.

"Ortak politika belgesi ile bir dizi önlem aldık"

2002’den bu yana trafik konusunda bircok adım atıldığını anımsatan Soylu, yolların düzeltildiğini, karayollarındaki aracların iyileştirildiğini belirterek, "Trafikte yeni hedefimiz, trafikteki insanımızın davranısını degistirmektir. Bakanlık olarak trafik guvenligini saglamak adına, asayis ve uyusturucu alanlarında yaptıgımız gibi ortak bir ’Karayolu Trafik Guvenligi Uygulama Politika Belgesi’ni olusturduk. Adını verdigimiz bu plan cercevesinde bir dizi onlemi hayata gecirdik, bır kısmının da calısmaları devam ediyor. Su ana kadar bu politika belgesi dogrultusunda gerceklestirdigimiz uygulamalarla da onemli olcude olumlu sonuclar elde ettik. Ülkemizde motorlu arac sayısı, 2017 sonu itibarıyla bir onceki yıla gore yuzde 5.4 artmıs ve 22 milyon 218 bin 945 olmustur. Aynı donemde ölumlu ve yaralanmalı kaza sayımız ise yuzde 1,5 azalarak 182 bin 424 olmustur. Trafik guvenligini degerlendirirken eger sadece toplam olu sayısı uzerinden bir kıyaslama yaparsak, bu analiz gercegi yansıtmayabilir. Cunku arac sayısı artıyor, nufus sayısı artıyor, trafigin yogunlugu artıyor. Aynı sekilde araclar teknik olarak gelisiyor ve hızlanıyor. Ülkemizde yuz bin araca dusen olu sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek, 2017 sonunda ulastıgımız rakam 52’dir. Yani yarı yarıya bir azalıs soz konusudur. Yuz bin nufus basına dusen olu sayısı ise 2008’deki yuz rakamından 2017 sonu itibarıyla 74’e gerilemistir. 2017 yılı sonu itibarıyla olumlu-yaralanmalı trafik kazalarında surucu kusurlarının oranı yuzde 89.9, yayalar icin de yuzde 8.5’tir. Bu tablo, bizleri elbette ki insana donuk, denetim ve egitime agırlık veren birtakım tedbirler almaya yoneltmistir. Keza bugun gerceklesecek egitim faaliyeti de bu tedbirlerden sadece biridir" diye konuştu.

Soylu, diğer yandan ticari yolcu tasımacılıgında meydana gelen otobus kazalarının incelendiğini ve özellikle gece 2 ile sabah 8 arasında kazaların yogunlastıgını belirterek, bunun önüne geçebilmek için bu saatlere özel denetimlerin yapıldığını kaydetti. Ayrıca 2017 yılı içinde toplam 3 bin 628 sehirlerarası otobuste, bu yılın ilk uc ayında ise 2 bin 836 sehirlerarası yolcu otobusunde sivil denetim yapıldığı bilgisini veren Soylu, "2016 yılına gore 2017 yılında meydana gelen tum otobus kazalarında yuzde 12.4 azalıs elde ettik" dedi.

"Birileri karakter suikastı kamusal faydayı suizanlarla yok etmeye calısıyor"

Trafikteki personel acıgını kapatmayı ve bu sayede denetimleri hem nicelik hem de nitelik olarak arttırmayı planladıklarının altını çizen Soylu, alınacak 13 bin polisin direkt olarak trafik polisi olarak görevlendirileceğini dile getirerek, "Trafik personelimizde branslasmaya, ihtisaslasmaya agırlık vermek istiyoruz. Denetim konusuna temas etmisken, maket trafik ekipleri uygulamamıza ayrı bir baslık acmak istiyorum. Gectigimiz gunlerde ana muhalefet partisinin bir milletvekili, bu konuyu Meclis gundemine tasıdı ve bir takım elestiriler getirdi. Bu maketlerin maliyetinden, calınmalarından, ne ise yaradıgından bahisle insan hayatını ilgilendiren bu konuyu bir sekilde siyaset mezesi yapmak istedi. Alıstıgımız bir tepkidir. Iyi bir sey yapıyorsunuz, bundan kamu adına bir fayda umuyorsunuz, o faydayı elde ediyorsunuz ama birileri karakter suikastı ugruna o kamusal faydayı suizanlarla yok etmeye calısıyor. O begenmedikleri maket trafik ekip aracı uygulamasıyla, maketlerin konuldugu bolgelerdeki kazalarda yuzde 17,5 azalıs elde ettik. 431 adet maket yerlestirdik. Bu yuzde 17,5’in yuzde 1’inde bile bir aile yasamını yitirebilirdi. Bir evladımız, bir kızımız, o yuzde 1’in icinde olabilirdi. Biz trafikte bir canı bile kurtarmak icin elimizden ne geliyorsa yapmanın derdindeyiz. Hic kimse kusura bakmasın ama boyle ucuz soylemlere vatandasımızın canını takas etmeyiz. Insanımızın canını tehdit eden uc meselede bu bakanlıgın her bir ferdi mucadele ediyor, calısıyor, kimisi canını ortaya koyuyor, sehit dusuyor, kimisi sabahlara kadar kafa patlatıyor, gece denetimlerinde dag baslarında yol bekliyor. Herkes bir sekilde isin bir ucundan tutmus ugrasırken, birileri kalkıyor diyor ki, ’sen bu maket uygulamasını nicin yapıyorsun?’ Cevap veriyorum, hayat kurtarmak icin. Bu uygulama, bir aracın hızını dusurmeye vesile olmussa, bir kazayı engellemeye vesile olmussa, bir canı kurtarmaya vesile olmussa, bana sorarsanız parasını haketmis demektir. Mesele bu kadar nettir" diye konuştu.

Trafik denetimleri kapsamında 300 civarında motosiklet alınacağını da söyleyen Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" müjdesini verdi.