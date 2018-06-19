Bakan Soylu Mersin'de vatandaşlarla buluştu

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yüksekova'da 15 yaşındaki kızı zorla dağa götürülen bir anne kolumdan tuttu, 'Sen devletin adamısın, güçlü adamsın. Bana kızımı getir.' dedi. O annenin o haline çare olamazsan ne yapacaksın. Bugün oradaki anneler artık kızım birileri tarafından götürüldü mü diye endişe etmiyorlar. Oturuyorlar kızlarıyla, doktor mu mühendis mi olacaksın diye bakıyorlar." dedi.

Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen halkla buluşma toplantısında, Türkiye'de yaşanan tüm seçimlerin kritik olduğunu belirterek, her seçimin bir düğümü çözdüğünü, milleti arzusuyla buluşturduğunu söyledi.

Ülkenin geçmişte birçok sorunla karşı karşıya kaldığını anımsatan Soylu, bunların yıllarca "ülkenin makus talihi" olarak adlandırıldığını belirtti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin 16 yılda iyi yönetildiğini ifade ederek, "Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir. Tayyip Erdoğan, öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, 3-5 sloganla kendisini belli eden, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan, her şeyi reddeden devrimciler gibi değildir. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir." diye konuştu.