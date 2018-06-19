Bakan Soylu Mersin'de vatandaşlarla buluştu

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin Doğu ve Güney Doğu'da yüzde 1,5 oyu var. Bu 1,5 oyla beraber orada bir şey yapamayacağına göre oradaki yetkisini devretmiştir. Devrettiği yer de bellidir. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. HDP'nin, PKK'dan ayrı bir adım atma kabiliyeti söz konusu değildir. " dedi.

Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla merkez Akdeniz ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen halkla buluşma toplantısında, terör örgütünün 15 yaşındaki kızları dağa çıkardığını anımsattı.

PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu vurgulayan Soylu, "Avrupa ile uzlaşmasının sebebi de zaten budur. Dinimizden, geleneğimizden, örfümüzden, adetimizden, anne babamızdan bizi ayırmak içindir. Kim kaybetti bundan? Oradaki kardeşlerimiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da bir taraftan hayvancılığı geliştirip, bir taraftan bütün maden yataklarında çalışmaların sürdüğünü, oradaki insanların rahat iş, aş bulabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

"Artık Kürt kardeşlerimizin yakasından şu PKK terör örgütünün düşme zamanı gelmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti: