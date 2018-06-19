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Bakan Soylu Mersin'de vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 03:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "CHP'nin Doğu ve Güney Doğu'da yüzde 1,5 oyu var. Bu 1,5 oyla beraber orada bir şey yapamayacağına göre oradaki yetkisini devretmiştir. Devrettiği yer de bellidir. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. HDP'nin, PKK'dan ayrı bir adım atma kabiliyeti söz konusu değildir" - "Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadelede bu kadar demokrasi, hukuka uygun bir mücadele gerçekleşmiş değildir"

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin Doğu ve Güney Doğu'da yüzde 1,5 oyu var. Bu 1,5 oyla beraber orada bir şey yapamayacağına göre oradaki yetkisini devretmiştir. Devrettiği yer de bellidir. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. HDP'nin, PKK'dan ayrı bir adım atma kabiliyeti söz konusu değildir. " dedi.

Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla merkez Akdeniz ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen halkla buluşma toplantısında, terör örgütünün 15 yaşındaki kızları dağa çıkardığını anımsattı.

PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu vurgulayan Soylu, "Avrupa ile uzlaşmasının sebebi de zaten budur. Dinimizden, geleneğimizden, örfümüzden, adetimizden, anne babamızdan bizi ayırmak içindir. Kim kaybetti bundan? Oradaki kardeşlerimiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da bir taraftan hayvancılığı geliştirip, bir taraftan bütün maden yataklarında çalışmaların sürdüğünü, oradaki insanların rahat iş, aş bulabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

"Artık Kürt kardeşlerimizin yakasından şu PKK terör örgütünün düşme zamanı gelmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bunu iyi bir noktaya getirdik ve PKK'ya adım attırmıyoruz. Bunu sağlayabilecek anlayış da ancak Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ortaya konabilir. Bu fırsatı kaçırırsak eski günlere yeniden dönme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Herkes burada sorumludur. Gelecek nesiller 'Tam düze çıkıyorduk nasıl bunu elinizden kaçırdınız' diye çok acı eleştiriler ortaya koyabilirler. Bu fırsatı kaçırmayalım. Biz elimizden geleni yaptık, ortaya koyduk. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadelede bu kadar demokrasi, hukuka uygun bir mücadele gerçekleşmiş değildir. Başımızda boza pişirirlerdi."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Muharrem İnce'nin Demirtaş aşkı nedir? diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nedendir sizce? Neyi uyguluyor? Bir taraftan Atatürkçülük, bir taraftan çağdaşlık, laiklik, ulusalcılık bunu kim böyle bir noktaya taşımaya çalışıyor? Bunu kime izah edebilirsiniz? Hangi anlayışla bunu izah edebilirsiniz? Buradaki iş çok net ve açıktır. Bir nefret ittifakıdır. Türkiye nefretle yönetilecek bir ülke değildir. Türkiye medeniyetin tüm değerleriyle beraber yönetilecek bir ülkedir. Bir taraftan PKK, PYD'yi silen süpüren komutanın apoletlerini sökeceksiniz. Bir taraftan Demirtaş'ı içeriden çıkaracaksınız, diğer taraftan da 'Sizin Kandil'de ne işiniz var' diye bize soracaksınız. Bu nasıl bir iştir. Bu orada yaşanan 6-7 Ekim olayları dahil bölgemizi, oradaki kardeşlerimizi bir taraftan yoksulluğa, fukaralığa, zorluğa mahkum etmeye yönelik bir anlayışın aynı şekilde devam etmesini sağlayabilmektir. CHP'nin Doğu ve Güney Doğu'da yüzde 1,5 oyu var. Bu 1,5 oyla beraber orada bir şey yapamayacağına göre oradaki yetkisini devretmiştir. Devrettiği yerde bellidir. Ben bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapıyorum. HDP'nin, PKK'dan ayrı bir adım atma kabiliyeti söz konusu değildir. Bu ülkeye, millete yazıktır."

İçişleri Bakanı Soylu, HDP ve PKK'nın belediyeler ve oradaki insanların sabrı dahil her şeylerini tükettiğini bildirdi.

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- "Türkiye'nin büyümesi, özgürleşmesi, yükselmesi için çalışıyoruz"

Türkiye'nin artık "kaderimiz budur" diyen bir ülke olmaktan çıktığının altını çizen Soylu, ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü her noktada ortaya koymak zorunda olduğunu ifade etti.

24 Haziran'da sadece bu ülkeyi ilgilendiren bir seçimin yapılmayacağına işaret eden Süleyman Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye iyi bir noktaya geldi. Bu iyi noktada bir kavşaktayız. Tekrar U dönüşü yapmak istemiyoruz. Ülkemizi 500 milyar dolarlık ihracata, 2023-2071'e ulaştırmak istiyoruz. Türkiye hayal bile etmediği bir noktadadır. Türkiye'yi hayal etmediği daha yüksek noktalara hep birlikte taşıyacağız. Bu sistemle taşıyacağız. Türkiye'nin büyümesi, özgürleşmesi, yükselmesi için çalışıyoruz."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Mersin Süleyman Soylu

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