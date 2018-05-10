Bakan Soylu: Seçimlerde enerji altyapısına dair önem arz eden yerler korunacak (2)

TÜRKİYE SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BAŞARILI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusunda Türkiye demokrasisinin en başarılı konularından birisi olduğunu söyledi. Amerika’nın bile seçimleri eline yüzüne bulaştırdığını belirten Bakan Soylu, “Hepimiz biliyoruz. Amerika bile seçimi eline yüzüne bulaştırmış bir memlekettir. Başkanları sürekli tartışmalıdır. Oysa bizde pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder ve ülke yoluna devam eder. Bu iş bugüne kadar hep böyle olmuştur. Bunun iki tartışması vardır. Birisi 1946 sopalı seçimlerden denilen seçimlerdir. İkincisi ise 1982 anayasa referandumudur. 1946 daha yüksek şiddettedir. 1982 gerek oluş itibariyle gerekse de zarfların içinin açık bir şekilde kullandığımız oy tercihlerini göstermesi itibariyle ve oluşturulan iklim hava itibariyle tartışılan bir seçimdir. Türkiye on yıllardır seçim yapmaktadır ve bu konuda en ufak bir zafiyeti söz konusu değildir. Eğer bugün Türk demokrasisi ayaktaysa bunu bu seçim önemi açısından söylüyorum. Eğer Türkiye'de bugün parlamento ayakta ise eğer bugün demokratik sistem ayakta ise bilmenizi isterim, Türkiye'de halkın kullandığı özgür ve hür iradesiyle kullandığı oyların seçim sonuçlarına tam tesir etmesinden ve 'bu ülkeyi ben yönetiyorum' iradesini ortaya koymasındandır. Bu kadar saldırılara karşı etrafımızdaki bu kadar cereyana karşı bu ülkenin ayakta kalabilmesini temin etmek istemeyenlere karşı Türkiye demokrasisiyle oy kullanma hürriyetiyle beraber ayaktadır. Bu konuda gerek vatandaşlarımız gerek ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye ferasete ve pratiğe sahiptir” dedi.

