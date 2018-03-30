HABER

Bakan Soylu: “Teröristlere karşı sonsuza kadar acımasız olacaksınız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik korucularının hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik korucularının hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu. Soylu, askerlere telsizden seslenerek, “Teröristlere karşı sonsuza kadar acımasız olacaksınız” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Siirt’in Eruh Ormanardı bölgesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmasında, alanın emniyetini alan güvenlik korucularının hain saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, hem askerlerden hem de Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’den, gerçekleşen hain saldırı ve ardından teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili bilgi aldı.

“Sonsuza kadar acımasız olacaksınız”
Bakan Süleyman Soylu askerlere telsizden seslendi. Soylu, “Başımız sağ olsun. Kanlarını yerde bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlere kolaylık versin. Buralarda bunların hiç birine hayat hakkı vermemek lazım. Bizim evlatlarımızın kanını da bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız. Hem de sonsuza kadar acımasız olacaksınız” şeklinde konuştu.

Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklamasıABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.