Batı dünyasında demokrasi dengesinin değiştiğine dikkat çeken Soylu, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa Birliği’nin (AB) neredeyse bir demokrasi baharı estirirken, bugün kapısına dayanan mültecilere karşı gösterdiği tavırla medeniyet değerlerinin sorgulandığını söyledi. Soylu, "Kurdukları o büyük birliğin yavaş yavaş birilerinin içerisinden ayrılarak farklılaşmaya çalıştığı bir Batı dünyası var. Açıldıkça aslında bütün dünyada zihinlerini de açmayı düşünen Batı dünyası, maalesef bir ırkçılık müptelasının esiri olmuştur. Seçimler, ticaret, ekonomi, uluslararası ilişkileri tamamen bir ırkçılık merkezi üzerinden yürütmektedirler. Avrupa’daki seçimleri iyi takip etmek gerekir. Irkçılığın nasıl tekrardan yükseldiğini takip ediyoruz. Bu bambaşka bir yöneliş olarak algılanmaktadır. Birlik içerisindeki farklı görüşler, birliğin geleceğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye’nin bugün küresel bir ekonomik operasyona karşı mücadele verdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye bugün eş zamanlı olarak FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, D-HKPC gibi terör örgütleriyle mücadele vermektedir. Türkiye’nin güney sınırı boyunca ciddi bir güvenlik sorunu ve siyasi otorite boşluğu oluşturmak isteyenler Türkiye’yi aslında siyasal bir istikrarsızlığa itmeye çalışmakta. Hiç kimse, Türkiye’nin zenginliğinin, demokrasisinin, stratejik öneminin yükselmesini herkesin beğenerek, alkışlayarak, takdir ederek izleyeceğini beklemesin. Biz bugün 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara gelen bir ülkeyiz. Her yükselmemiz coğrafyamıza ait tehditlerin yükselmesini birlikte getirecektir. Her yükseliş, her zenginleşme, her üretim bandına ortak olma gayretimiz ve etrafımızdaki çoğrafyaya, dünyaya nakledeceğimiz medeniyet değerlerimizde bize verilen opsiyon dünya coğrafyasında bizi rahat bir konumda bırakmamaya çalışanları tedirgin edecektir. Kendi kabuğuna kapanmış bir Türkiye yok artık. Kendi iç meseleleriyle mücadele eden, ’yarın ne olacağız?’ diyen bir Türkiye tablosu yok artık."