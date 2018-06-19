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Bakan Soylu: Ülkeyi hainlere teslim etmedik

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

SEÇİM çalışmaları kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik" dedi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - SEÇİM çalışmaları kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Bakan Soylu, Türkiye'nin AK Parti hükümeti ile büyük yol aldığını söyledi. Geçmiş yıllarda insanların torpil ile uçak bileti almaya çalıştığını anlatan Bakan Soylu, 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkarttıklarını belirtti. 3 bin dolar olan kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Çocuklar anaokuluna gidemiyorlardı. Şimdi her 100 çocuktan 70'i anaokuluna gidiyor. Allah'ımıza hamdolsun, 81 vilayette üniversiteler yaptık, çocuklarımız okul bulsun, üniversite okusun diye onları kapatsınlar ama bize bir tek iftira atmasınlar bunu net ve açık söylüyorum. Hepsini yok edebilirler ama bize bir tek şeyi söyleyemezler; biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Şimdi, PKK ile mücadele yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? Bakın Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bütün Türkiye'ye diyor ki; hapisten çıkması lazım. Niye hapisten çıkacak? 53 kişinin ölmesinin tahrikini yapan partisinden karar alan, 'sokakları boşaltmayacaksınız eğer takati yeten yoksa dua etsin T.C.'ye gereken dersi verelim' dedikten sonra tam 53 kişi katledildi. Peki biz yanlış mı yaptık? Terör örgütüne para sağlayan, terör örgütüne adam gönderen, terör örgütü PKK'nın şubesi haline gelen belediyeleri görevden aldık tek tek, biz yanlış mı yaptık? Şu anda PKK-DAEŞ-DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. İnşallah Kandil'e Türk Bayrağı'nı dikeceğiz. 24 Hazirandan sonra Terörle mücadelemiz daha da artacak." Süleyman Soylu, uyuşturucu ile de kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, "Ülkemizde gençlerimizin belalısı haline gelen uyuşturucu tacirlerine de büyük darbeler vuruyoruz. Onların da kökünü kazıyacağız. Halkımızın huzurunu kim bozarsa onlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlarla kucaklaşıp, fotoğraf çektirdi.

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