İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satışı bir terörizmdir. Bu kadar açık ve net. Çocuklarımızı sadece silahla katletmiyorlar. Zihinlerini, beyinlerini bu uyuşturucu illetiyle öldürmeye çalışıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da "Uyuşturucu ve Güvenlik" konulu toplantıya katıldı. Programda yapılan uyuşturucu operasyonlarını ve rakamları paylaşan Soylu, uyuşturucu konusunda muhtar ve belediye başkanlarına seslenerek uyuşturucuyla mücadelede daha aktif rol almaları gerektiğini belirtti.

"Uyuşturucunun maddi karşılığını vermeyin"

Yakalanan uyuşturucunun fiyat olarak belirtilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, "2017’nin tamamında toplam 118 bin 264 operasyon yapılmış, 193 ton uyuşturucu, 29,7 milyon hap ele geçirilmiştir. Özellikle basın mensuplarına bir şey söylemek istiyorum. Biz bir karar aldık. Bu rakamları verirken bunların maddi karşılıklarını vermemeye özen gösteriyoruz. Eğer televizyonlarımız, gazetelerimiz bunların maddi karşılıklarını, ’şu kadar değerindeki uyuşturucu’ demezler ise bunu özendirici olmaktan alıkoyarlar. Bizim hesabımız kilo, bizim hesabımız kişi. 2016 ile 2017’nin ilk 3 ayı kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 63, gözaltı sayısında yüzde 45 artış elde edilmiştir. Ele geçirilen esrar miktarında ilk üç ay kıyaslamasında 2016 ile 2018 arasında yüzde 77, eroin miktarı aynı dönemde yüzde 104, bonzai miktarı yüzde 341, metamfetamin yüzde 438 göstermiştir" dedi.