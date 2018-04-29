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Bakan Soylu: Yasak getirmedik, 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

İl KADIN KOLLARI KONGRESİ’NE KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlediği basın toplantısının ardından, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Bakan Soylu: Yasak getirmedik, 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak (2)

İl KADIN KOLLARI KONGRESİ’NE KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlediği basın toplantısının ardından, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Salona, kadın partililerce hazırlanan, üzerinde Bakan Soylu’nun da fotoğrafının yer aldığı ‘Terörün korkulu rüyası, şehrimizin Soylu evladı, bu şehir seni tanıdıkça çok sevdi’ yazılı pankart asıldı.
Kadın partililere hitap eden Bakan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Seçimlerde rakiplerinin CHP olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:
“Bu seçimin ne olduğunu, karşımızdaki siyasi rakibin kim olduğunu iyi anlayasınız diye anlatıyorum. Bu seçimde rakibimiz CHP değildir. Şu veya bu parti değildir. Bu seçimde bizim rakibimiz; yüzyıllık vesayettir, küresel karanlık bir zihniyettir. Bu seçimde bizim karşımızda olan asıl siyasi rakipler; Altay tankından rahatsız olanlardır, ATAK helikopterinden rahatsız olanlardır, Cirit füzemizden, Bayraktar İnsansız Hava Aracı'mızdan, Hürkuş’tan rahatsız olanlardır. Yerli ve milli silahlarıyla kararlılıkla kimseyi dinlemeden, kimsenin aklına uymadan Türkiye’nin terörle mücadelesini sürdürmesinden rahatsız olanlardır. Bugün bizim karşımızda olan cephe, Türkiye’nin kalkınmasından, büyüme rakamından, dünyanın en büyük havaalanını yapmasından, altyapı yatırımlarını tamamlamasından rahatsız olanlardır. Size bu seçimin ne seçimi olduğunu anlatmak zorundayım. Bu seçim, bizim tam bağımsız yarınlara adım atacağımız seçimdir. Bu seçim, vesayetin bütün kırıntılarını temizleyeceğimiz. Bu seçim, 16 yıldır sizlerin emeğiyle alın teriyle güçlenen büyüyen Türkiye’nin artık yepyeni bir yola çıktığı seçimdir.”
Öte yandan tek listeyle gidilen kongrede Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.

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Bakan Soylu: Yasak getirmedik, 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak (2)Bakan Soylu: Yasak getirmedik, 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak (2)

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