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Bakan Soylu’dan Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin, “Devlet 24 saat ayaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin, “Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa. Biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak, nasıl bu ülkede başka ülkelerin suçlularına başka ülkelerle girmiş olduğumuz mutabakat çerçevesinde iade ediyorsak, başka ülkelerin de tespit ettiğimiz anda teslim etmesi esastır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim güvenliğiyle ilgili soru üzerine Soylu, “Biz seçimlerin güvenliği konusunda bütün tedbirleri bugüne kadar nasıl almışsak bugünden sonra da öyle alacağız. Türkiye’nin Doğusu da Güneydoğusu da Batısı da Kuzeyi de hepsi bizim için seçim güvenliğini alma konusunda birdir ve eşittir” ifadelerini kullandı.

“Bu haftanın sonuna kadar bu sayı 10 bin Afgan gönderilmiş olacak”
Afgan göçmenlerle ilgili soru üzerine Soylu, “7 bin 100 civarında Afgan şu anda geri gönderildi. Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar bu sayı 10 bin Afgan gönderilmiş olacak” diye konuştu.

"Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa"
Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin, “Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu millette bunu beklemektedir. Bize verdiği görevlerinde esasen temelinde bu vardır. Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup adalete teslim etmek. Uluslararası hukuk var. Biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak, nasıl bu ülkede başka ülkelerin suçlularına başka ülkelerle girmiş olduğumuz mutabakat çerçevesinde iade ediyorsak, başka ülkelerin de tespit ettiğimiz anda teslim etmesi esastır” dedi.

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