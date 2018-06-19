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Bakan Soylu’dan İnce’ye: Sen ömründe tahtadan bir çivi mi söktün?

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 08:12 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek "Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökeceksin öyle mi?

Bakan Soylu’dan İnce’ye: Sen ömründe tahtadan bir çivi mi söktün?

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek "Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökeceksin öyle mi? Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya?" dedi.
​Ak Parti Mesin İl Başkanlığı'nca Toroslar ilçesi amfi tiyatroda organize edilen mitingde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı'nda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Muharrem İnce’nin cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soylu, “Muharrem İnce soluğu Selahattin Demirtaş’ın yanında aldı. İşi gücü bıraktılar, hapishaneye onu ziyarete gittiler ve çıktı, Edirne’deki mitingde dedi ki, ‘Biz Demirtaş’ın hapisten çıkmasını ve propaganda yapmasını istiyoruz.’ Sen Demirtaş’ı hapisten çıkaracaksın, ama Afrin’de PYD’yi, PKK’yı orada silen süpüren, Türkiye’ye tehdit oluşturan, oradaki terör örgütünün mensuplarını oradan silen süpüren Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökeceksin öyle mi? Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya? Esas oradaki hedef şu: ‘Siz Amerika’dan izin almadan nasıl Afrin’e girersiniz?’ Biz izin almadan Afrin’e girdik, şimdi de kimseden izin almadan Allah izin verirse Kandil’e Türk bayrağını dikeceğiz” diye konuştu.
Konuşmasının ardından kürsüden inerek kalabalığın arasına karışan Bakan Soylu, daha sonra Akdeniz ilçesindeki bir başka programda yine partililerle bir araya geldi.

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