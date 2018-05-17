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Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ'DE İFTAR YEMEĞİNE KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'dan sonra İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ'DE İFTAR YEMEĞİNE KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova'dan sonra İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından da Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada 21’inci asra iyi başladıklarını, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, her yere şehir hastaneleri kurup, insansız hava araçları yaptıklarını söyledi. Bu neslin çok şey gördüğünü ve geleceğe umutla bakan, çocukların yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini dile getiren Soylu, "Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım" dedi.
Katıldığı toplantılarda "Sizin göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini belirten Soylu, bu özgüveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti. Çukurlar açtılar. Belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya, küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. 'Arkamızda Amerika, Avrupa var' dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memleketimizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi."

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

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Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)

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