Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cezaevinde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştirdi. İnce'yi kınayan Bakan Soylu, "Peki çocuklar niye şehit oldu? Askerlerimiz, polislerimiz. 6-7 Ekim olaylarında katledilenler niye katledildi, kim katletti?" dedi.

Van'da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Hakkari'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesinde kaymakamlığı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu'yu Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçe kaymakamları, belediye başkan vekilleri ve Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür karşıladı. Kaymakamlıkta, Vali Toprak, kayyum başkanlar ve Ak Parti'li yöneticilerle basına kapalı olarak toplantı yapan Bakan Soylu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Kentteki yatırımlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bu paralar terör örgütüne gitmemişse, çöpün toplanmadığı, yolların her birinin hendek ve çukurlarla oluştuğu bir şehir düşünün. Buradaki çocuğu yarına ait hangi umutla yetiştirirsiniz. Her yerde halka dokunan hizmetler, kayyum arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmekte. Oysa insanımızı dağa götürmeye çalışan, orda terör üreten, terörle beraber istikrarsızlık ortaya koyan ve aslında hepimizin hakkını çalmaya çalışan bir anlayış. Allah razı olsun millet sahip çıktı. Dağa gitmeler yok denecek kadar azaldı. Yani artık terör örgütüne katılım falan yok. Buralar hep huzur şehirleri oldu. Dün gece Van'da insanlar saat 03.00'e kadar sokaktaydı. Ben 5 gün önce Mardin'deydim. Orada gezerken caddelerde onlarca turistle karşılaştım.Turizm patlamış. Mardin'de, Diyarbakır'da otel odalarında boş yer yok. Bu hale gelmiş ve bu hale getirilmiş ve bunu elbirliği ile gerçekleştirdik. Bu muhasebeyi yapmanın tam zamanıdır" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Gündeme lişkin değerlendirmede de buyunan Bakan Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştirdi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"O eski günlerin özlemiyle yanıp tutuşanlar var. Ben hakikaten üzülüyorum. Yani gidip cezaevinde bir cumhurbaşkanı adayını ziyaret edip, onun çıkmasını isteyen ve propaganda yapmasını isteyen bir zihniyeti şiddetle kınıyorum. Kınamamın sebebi de açıktır. İlk önce kendi vicdanına sorun. Peki çocuklar niye şehit oldu? Askerlerimiz, polislerimiz, 6-7 Ekim olaylarında katledilenler niye katledildi? Kim katletti? Yani CHP'li kardeşlerimiz şunu bilsinler. Vicdanlarına sesleniyorum. Her şey oy mu, her şey seçim mi? Her şey sağa sola selam çakma mı? Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değil. Sadece onlar değil, diğer cumhurbaşkanı adayları da sıra girmişler, selam söylüyorlar. 'Demirtaş dışarı çıksın, propaganda yapsın.' Böyle bir şey ne vicdana ne ahlaka ne de demokrasiye sığar. Ben çok merak ediyorum. Bu siyasi partilere ve o cumhurbaşkanı adaylarına oy verenler, kendi vicdanlarında bir tarafta bu olayları tarif edenleri, diğer taraftan da bu ülkenin huzur, güven ve selameti için ortaya koyanları ayrı ayrı kefeye koysunlar. Böyle bir şey mümkün mü. Siz 53 insanı şehit eden insanı nereye koyacaksınız? Yıllardan beri terör üzerinde siyasal dayatma yapanları nereye koyacaksınız ve bunun üzerinden rant elde edenleri nereye koyacaksınız? Türkiye’nin çıkarlarını Avrupa ve ABD'ye peşkeş çekenleri nereye koyacaksınız? Kendi tabanlarının, bu kişileri sorgulamaya almalarını talep ediyorum. Vicdanlarını sorgulasınlar. Öyle sadece oy kaygısıyla vicdani, milli, hukuki ve hiçbir demokratik hassasiyet olmadan böyle değerlendirmeler olabilir mi? Devletin polisi, askeri burada mücadele etsinler, Türkiye'nin her tarafından kelle koltukta görev yapsınlar. Sen orda cumhurbaşkanı oldum mu şunu yaparım diyorsun ve bu tabanların 3'ü de aynı hadiseyi gerçekleştiriyor."

'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Terörle mücadeleyi yaparken de demokratik ve hukuki ölçüler içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Sadece terörle değil, sınırlarda kaçakçılıkla da göçle de mücadele ediyoruz. Bu huzur neyinizi sıkıntıya sokuyor. Doğu ve Güneydoğu'daki huzur neyinizi bozuyor. Mardin, Şırnak, Hakkari'de yükselen binalar. Şu soruyu onlara sormak lazım. Huzurla birlikte memnuniyet mi var, memnuniyetsizlik mi var? Bugün görünüyor ki, millet bir daha eski günlere geri dönmek istemiyor. Caddelerde yürürken, Kürt kardeşlerimiz, 'Aman bizi yalnız ve sahipsiz bırakmayın' dediler. Ben de aynısını onlara söyledim. Yöre halkı şu an huzur içerisinde yaşıyor. Bizler devlet olarak bu huzuru bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Yüksekova Belediyesi'ni ve Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Bakan Soylu'nun Şemdinli ilçesine geçeceği ve iftarı sınır birliklerinde görev yapan askerlerle iftar yapacağı belirtildi.