Bakan Soylu'nun seçim çalışmaları

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Küçükköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Öğle namazını Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılan Soylu, namazın ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Meydandaki AK Parti standını ziyaret eden Soylu, buradan seçim otobüsüyle Bağlarbaşı Caddesi'ne geçti.
Burada esnafı ve vatandaşları selamlayan Soylu, çocuklara oyuncak dağıttı. Soylu daha sonra AK Parti Bağlarbaşı Seçim irtibat bürosunu ziyaret etti ve esnaf ziyaretlerini sürdürdü.
Soylu, Küçükköy'de de esnafla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Soylu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Soylu, Gaziosmanpaşa'daki çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting için Eyüpsultan'a geçti.
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