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Bakan Tüfenkci: Afrin'i de terörden temizleyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ | 02.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirirken, "İnşallah Afrin'i de terörden temizleyeceğiz" dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya'da Kızılay otobüsünde kan bağışında bulundu. Bakan Tüfenkci, şehitlerin bu toprakların huzuru, vatanın bölünmez bütünlüğü için kanlarını akıtırken özellikle farkındalık oluşturabilmek adına kendilerinin de kan verdiklerini belirtti. Bakan Tüfenkci, "Kızılay köklü kurumlarımızdan biri. Sınır tanımadan nerede bir mazlum, mağdur yardıma ihtiyaç duyan kimse varsa orada Kızılay'ımız var. Dolayısıyla bu anlamıyla Kızılay'ımız, yardımların yaparken bir yandan da kan bağışçılarıyla hastalarımıza şifa olmakta. Bu noktada bizler de Kızılay'ımıza destek olmak istiyoruz. Her zamandan daha fazla kana ihtiyaç olunduğu bugünlerde özellikle Kızılay'ımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

'AFRİN TERÖRDEN TEMİZLENECEK'

Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na değinen Bakan Tüfenkci, ülkenin hemen sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı başarılı bir operasyonla oradaki terör unsurlarını gerek PKK, gerek PYD'nin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu Allah'ın izniyle tek tek yıkarak, tek tek temizleyerek ilerlediklerini belirtti. Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

"Çok dikkatli bir operasyon yapılıyor ve oradaki terör unsurlarını başarılı bir şekilde temizliyoruz. İnşallah Afrin'i de terörden temizleyeceğiz çünkü orada bulunan Kürt, Arap kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Aynı gönül coğrafyasını, inancı ve aynı kaderi paylaşan insanlar olarak biz oradaki kardeşlerimizi teröre mahkum edemeyiz. Terörün zulmünden kurtarma, barış, özgürlük, kardeşlik adına biz bu operasyonlarını yapıyoruz."

'BİZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ'

Tüfenkci, harekâtın başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Terörden arındırdığımız köylerde insani yardımlarımızı, oradaki hastaları, yaşlıları hem tedavi ederek hem de ihtiyaçlarını gidererek gerçekten eşi görülmemiş bir operasyona Türkiye imza atıyor. Oluşturulmaya çalışılan bütün algılara rağmen, terör örgütlerinin ve onların yandaşlarının oluşturmaya çalıştıkları görüntüye rağmen Türkiye çok dikkatli bir operasyon yapıyor. Sivillerle teröristleri ayrıştırma noktasında azami gayret gösteriyor. Bakıldığında özellikle orada PYD'nin, PKK'nın orada çocuk yaştaki insanların ailelerine baskı yaparak, kandırarak, silah eğitimleri vererek, onları dağa savaşmaya sürüklemelerine karşın bizim silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz onlara şefkat elini uzatarak ilerliyor. İnşallah neticelendiğinde de o bölge özgürleştirildikten sonra güvenlik tedbirleri alınarak zaten Türkiye kendi sınırlarına çekilecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız ve Suriye'nin özgür, demokratik bir yönetimle yönetilmeye başladıktan, terörden arındırıldıktan sonra da herkes kendi sınırlarına çekilir zaten" diye konuştu.

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