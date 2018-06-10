Bakan Tüfenkci Akçadağ'da iftar yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iftara katıldı.

Bakan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile eski AK Parti Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak tarafından düzenlenen Akçadağ ilçesine bağlı Örüşkü Mahallesi'ndeki iftar programında katıldı.

Bakan Tüfenkci ve Öznur Çalık, iftara katılan vatandaşları selamlayarak hayırlı iftarlar diledi.

Çok sayıda kişinin de yer aldığı iftarın ardından Bakan Tüfenkci ve Çalık, vatandaşlarla sohbet etti.

İftara Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı.

