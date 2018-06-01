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Bakan Tüfenkci, Akçadağlılarla iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Malatya'ya biz 2015 yılında, seçimlere girerken ne söz vermişsek tamamını tuttuk"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Malatya'ya biz 2015 yılında, seçimlere girerken ne söz vermişsek tamamını tuttuk." dedi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesindeki kapalı semt pazarında düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Tüfenkci, mübarek Ramazan ayında düzenlenen iftara katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Akçadağ'ı her zaman öz vatanı olarak gördüğünü anlatan Tüfenkci, ilçenin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin 27. dönem milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken'e "Akçadağlılar, adam gibi adam, bulduğu zaman hiç bırakmaz." dediğini anlatan Bakan Tüfenkci, "Akçadağ adama sahip çıkarsa, bakan da yapar milletvekili de yapar diyorum." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, her zaman Malatya ve Akçadağlılar'ın hizmetinde olduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız süresince en fazla geldiğimiz ilçelerden birisi de Akçadağ. Malatya'ya biz 2015 yılında, seçimlere girerken ne söz vermişsek tamamını tuttuk. İkinci üniversite dedik, onkoloji hastanesi dedik, çevre yolu dedik, yaptık mı? Yaptık. Yıllardır yapılmayan Hekimhan yolunu da biz yaptık."

İftar programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, milletvekili adayları Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Akçadağ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci iftar Malatya

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