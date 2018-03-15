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Bakan Tüfenkci: "Başarımız bazı çevreleri hayal kırıklığına uğrattı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı tarafların sivil kayıpları gündem oluşturarak başarılı operasyonları uluslararası kamuoyunda mahkum etme planları olduğunu vurgulayarak, “Ama sizlerin bu başarısı onları hayal kırıklığına uğrattı” dedi.Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2.

Bakan Tüfenkci: "Başarımız bazı çevreleri hayal kırıklığına uğrattı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı tarafların sivil kayıpları gündem oluşturarak başarılı operasyonları uluslararası kamuoyunda mahkum etme planları olduğunu vurgulayarak, “Ama sizlerin bu başarısı onları hayal kırıklığına uğrattı” dedi.
Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek komutanlardan harekat ile ilgili bilgi aldı.
Harekat merkezinde görev yapan askerlere hitaben konuşan Bakan Tüfenkci, herkesin Zeytin Dalı Harekatı’nın başarısını konuştuğunu bunun nedeninin de bazı çevrelerin beklentisinin aksine sivil kayıpların fazla olmaması olduğunu belirtti.
Bazı tarafların sivil kayıpları gündem oluşturarak başarılı operasyonları uluslararası kamuoyunda mahkum etme planları olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Ama sizlerin bu başarısı onları esasında hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada ve bazı unsurlarda bunu karalamaya çalışsalar da, başarılı bir çalışmayla da bunların gerçek olmadığını dünya kamuoyunun gözlerinin önüne sermiş olduk” dedi.
Bakan Tüfenkci, kısa zamanda operasyonun bitirilerek Afrin’de de barışın sağlanacağına işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Cenab-ı Allah’ın yardımı ve sizlerin taktiksel başarılarıyla da en az kayıplarla ilerlememiz de esasında komutanım sizlerin ve ekibin başarısı. Cenab-ı Allah ülkemizin ve sizlerin yardımcısı olsun. Kısa zamanda bu operasyonu bitirip orada da sulhu sağlayıp inşallah ülkemize yönelik terör koridoru oluşmasını önleme kararlılığını göstermiş olacağız. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum.”

"Esnafımız dünyaya gereken mesajı verdi"
81 ilden yaklaşık 5 bin civarında esnaf ve sanatkar ile Hatay’a geldiklerini aktaran Bakan Tüfenkci, “Sizlere destek mesajlarımızı, esnaf kardeşlerimizin destek mesajlarını iletmek üzere geldik. Onların da selamlarını size iletiyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye ve dünyaya da arkadaşlarımız gerekli mesajı verdiler. 81 ilden kendi gönüllerinden kopanlarla heybelerini dolduran esnafımız, kendi yörelerine ait öne çıkan ürünlerini de Afrin’deki sivil vatandaşlara ulaştırmak üzere AFAD ekiplerine teslim ettiler. Böylelikle oradaki operasyonlarda vatandaşlarımızın insani yardım noktasındaki hassasiyetlerini de esnaf kardeşlerimiz dile getirmiş oldular” diye konuştu.
Korgeneral Metin Temel’e üzerinde Ayete’l-Kürsi, Enfal Suresi ve Hud Suresi yer alan ahilik sancağı hediye eden Bakan Tüfenkci, ardından harekat merkezinden ayrıldı.

Bakan Tüfenkci:

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