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Bakan Tüfenkci: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız" dedi.’Ekonomiye Değer Katanlar’ adlı program kapsamında Kırşehir’e gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti teşkilatında partililerle buluştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız" dedi.
’Ekonomiye Değer Katanlar’ adlı program kapsamında Kırşehir’e gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti teşkilatında partililerle buluştu. Bakan Tüfenkci, "Türkiye’de sıkamayacağımız el, bakamayacağımız yüz yok. Herkese dokunmuşuz, herkese hizmet götürmüşüz. Her sosyal katmanın sorunlarıyla ilgilenmişiz. Onların dertlerini kendi dertlerimiz olarak görüp çözme noktasında gayret gösterdik. Yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetimizle gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz" dedi.

"Birileri bize yön verecekse bunu millet yapar"
Bakan Tüfenkci, birilerinin AK Parti’ye yön verecekse bu yönlendirmeyi ise milletin yapabileceğini anlattı. Bakan Tüfenkci, "Bizim milletten başka dayanacak gücümüz yok. Sığınacak yerimiz de yok. Biz ne zaman başımız dara düşse hep millete gittik. Allah’a hamd olsun millet de önümüzü açtı. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ’iki güçten çekindik, iki gücün dışında kimseye hesap vermedik’ Hakka ve halka. Dolayısıyla bize birileri rota çizecekse yön verecekse o da milletin dışında hiç bir kimse bize yön veremez, rota çizemez" diye konuştu.

"Afrin operasyonunu siyasetle karıştırmayın diyenler var. Devleti yöneten kim?"
TSK tarafından başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Afrin operasyonunu siyasete karıştırmayın diyenlerin de olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, "Mehmetçiğimiz Afrin’de bir operasyon yürütüyor. Bu operasyona karar veren de yönlendiren de başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve siyasettir. Birileri hala bunu anlayamıyor. ’Afrin operasyonunu siyasete karıştırmayın’ diyenler var. Devleti yöneten kim? Devlet dediğin soyut bir kavram. Onlar hala eski vesayetçi düzenlerle o dönemleri hatırlıyorlar. AK Parti vesayeti bitirmek için geldi ve gerçekten de bitirdi. Her kuruma hakim olduğu gibi her yerde de karar alan ve onun sorumluluğunu da taşıyan siyasettir. Bizler milletten aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Allah’a hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aldığımız yetkiyi kimseyle de paylaşmıyoruz. Eğer birileri bize yön verecekse bunu ancak millet yapar. Yetkiyi de milletten alırız, hesabı da millete veririz. Onun dışında hiç bir güce ve kuruma da hesap vermeyiz. İşte ana muhalefet maalesef bunu anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız"
AK Parti teşkilatı ziyaretinin ardından ’Ekonomiye değer katanlar’ adlı programa geçen Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını şöyle anlattı:
"Bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken bir yandan da ülkeyi büyütme ekonomiyi büyütme insanımızın refah düzeyini büyütme adına gece gündüz çalışıyoruz. 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir şey söyledi. Dedi ki; ’biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz’ ve inlerine de girdik. Kırsalda ve şehirde hareket edemez hale getirdik. Bu yurt içinde böyle yurt dışında da inlerine giriyoruz. Onları oralarda Allah’ın izni ile temizledik. Temizlemeye devam ediyoruz. Operasyon başarı ile planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah bitirdiğimizde bizim, kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi yaptığımız operasyonları da çok dikkatli yapıyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde tıpkı, Surda yaptığımız gibi tıpkı Nusaybin’de Cizre’de yaptığımız gibi aman siviller zarar görmesin diye gerektiğinde kendi canımızı da ortaya koyarak bu operasyonları sürdürüyoruz.”
Bakan Tüfenkci, Kırşehir ziyaretini rahatsızlık geçiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş’ı hastanede ziyaret ederek tamamladı.

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