Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız" dedi.

’Ekonomiye Değer Katanlar’ adlı program kapsamında Kırşehir’e gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti teşkilatında partililerle buluştu. Bakan Tüfenkci, "Türkiye’de sıkamayacağımız el, bakamayacağımız yüz yok. Herkese dokunmuşuz, herkese hizmet götürmüşüz. Her sosyal katmanın sorunlarıyla ilgilenmişiz. Onların dertlerini kendi dertlerimiz olarak görüp çözme noktasında gayret gösterdik. Yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetimizle gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz" dedi.

"Birileri bize yön verecekse bunu millet yapar"

Bakan Tüfenkci, birilerinin AK Parti’ye yön verecekse bu yönlendirmeyi ise milletin yapabileceğini anlattı. Bakan Tüfenkci, "Bizim milletten başka dayanacak gücümüz yok. Sığınacak yerimiz de yok. Biz ne zaman başımız dara düşse hep millete gittik. Allah’a hamd olsun millet de önümüzü açtı. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ’iki güçten çekindik, iki gücün dışında kimseye hesap vermedik’ Hakka ve halka. Dolayısıyla bize birileri rota çizecekse yön verecekse o da milletin dışında hiç bir kimse bize yön veremez, rota çizemez" diye konuştu.