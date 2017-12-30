Bakan Tüfenkci: Bütçeyi zorlayarak asgari ücreti belirledik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammı değerlendirirken, bütçenin tüm imkanlarını zorladıklarını belirterek, "Belki daha fazla vermek gerekiyor. ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık." dedi.

Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salon'unda düzenlendi. Kongreye; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık, milletvekili Mustafa Şahin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:

"Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek gelişerek yoluna devam etti. İnşallah; 2018 çok daha iyi olacak. Bakın daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."