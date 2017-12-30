Bakan Tüfenkci: Bütçeyi zorlayarak asgari ücreti belirledik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammı değerlendirirken, bütçenin tüm imkanlarını zorladıklarını belirterek, "Belki daha fazla vermek gerekiyor. ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık." dedi.Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salon'unda düzenlendi. Kongreye; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık, milletvekili Mustafa Şahin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:"Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek gelişerek yoluna devam etti. İnşallah; 2018 çok daha iyi olacak. Bakın daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise son KHK ile başlayan 'sivillere yargı muafiyeti' polemiğiyle ilgili şunları söyledi:"O 'tiyatro', 'kkomplo' diyenlere cevabımız: 6 bin askerin, 500 subayın, 200 astsubayın,42 generalin, 5 F-16'nın, 2 firkateyn, 5 hücumbotunun, 30 tankın, 7 helikopterin, 1 kolordu, 12 tugay, 2 bin 745 askerin, yargı bünyesinin ve yargı insanın var olduğu, Danıştay üyesinin var olduğu bir tiyatro çevirebileceğine inanan bir muhalefet var. Baş nereye giderse, ayak oraya gider. Darbeye 'tiyatro' diyenlerin kim olduğunu biliyorsunuz. CHP'nin başındaki genel müdür darbe için 'tiyatro' diyor. Darbe için 'komplo', 'kontrollü darbe' diyor. Onlar onu söylerken, milletvekilleri ne diyor? 'Baş nereye giderse, ayakta oraya gider' CHP'nin Genel Başkanı'nın milletvekilleri de onun aynı ağzıyla konuşuyor. Son Kanun Hükmündeki Kararname'de yapmış olduğumuz düzenlemeyle, 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi savunan kardeşlerimizin korumak, kollamak devlet olarak millet olarak bizim boynumuz borcuydu ama o çıkan Kanun Hükmündeki Kararname'ye neler söylediğini siz hepiniz biliyorsunuz. O kahramanları; 2 bin 194 gazimizin ve 250 şehidimizin kemiklerini sızlatan sözler söylediğini biliyorsunuz. Bizler darbeye karşı da, bu ülkeye karşı duran bütün güçlere de dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ülkenin büyüme rakamlarına değinerek, "Türkiye, geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişime rağmen, FETÖ hain darbe girişime rağmen, içeride dışarıda karşılaştığı birçok saldırılara rağmen bu yıl çok güzel bir ekonomik performans gösterdi. İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 oldu ilk 9 ay itibariyle. 3'üncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdük. 4'üncü çeyrekte de inşallah büyümemiz devam edecek öncü göstergelerimiz bu şekilde ve yılın tamamında da çok yüksek bir büyümeyle bu yılı tamamlıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından mevcut ilçe başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya'nın tek adaylığında seçim yapıldı.