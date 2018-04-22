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Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Geleceğin teminatı çocuklarımız, 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle buluşturarak büyük Türkiye'yi inşa edecektir. Şehitlerimizin miras bıraktığı cennet vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek ülkemizi güçlendirmek ortak gayemizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ulusal bağımsızlık mücadelesinin en zorlu dönemlerinde milletin hizmet kapısı olduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920'den bu yana sürekli güçlenen Cumhuriyetimiz, yüce milletimizden aldığı güçle, büyüyen ve gelişen ekonomisiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 100. yaşında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefiyle emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz, sahip olduğu güçlü demokrasisiyle coğrafyasına yön vermeye ve tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir. Geleceğin teminatı çocuklarımız, 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle buluşturarak büyük Türkiye'yi inşa edecektir. Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı cennet vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek ülkemizi güçlendirmek ortak gayemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin güçlü Türkiye'sinin mimarları olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

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23 Nisan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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