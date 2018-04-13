Bakan Tüfenkci: Habur Sınır Kapısı'nı revize ediyoruz (2)

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yenilenen Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, sınırda terör koridoru oluşturmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomik gelişme sağlarken terör örgütlerine karşı da mücadele ettiğini belirten Tüfenkci şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerek gerek Karkamış kapımız, Afrin operasyonundan sonra Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük kapımızı da yeniden revize ediyoruz. İnşallah Hatay'da da insani yardımlar noktasında geçişi hızlandırmak adına yeni bir kapıyı orada planlıyoruz. Hani hariçten gazel okuyanlar vardı ya. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenler var ya, 'Afrin'e girmesin' diyenler var ya, hani 'Türkiye buralarda fazla kalmasın' diyenler var ya Karkamış'a bir gelsinler, Kilis'e bir gelsinler, Elbeyli'ye bir gelsinler. Ne demek istediğimizi, niçin orada bulunduğumuzu çok iyi anlarlar. Hani o Fransa hariçten gazel okuyordu. İşte, 'Türkiye orada operasyonlar yapmasın' diyorlardı. Onların hemen açılan bir kapısı var mı? Orada bulunan ülkelerin, orada Suriye'de oyun kurmaya çalışan ülkelerin sınırı var mı? gelip Karkamış'ta görsünler. Biz hemen yanı başımızda asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz, vermedik de Allah'a hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biz bir yandan Türkiye'yi büyütürken bir yandan da terörün her türlüsüne karşı mücadele veriyoruz. FETÖ terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. PKK terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. DHKP-C terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. YPG'sine karşı mücadele veriyoruz, DEAŞ'ına karşı mücadele veriyoruz ve hepsine de aynı anda veriyoruz. Hepsini de terör örgütü kabul ediyoruz. Terörist ayrımı yapmadan, terörün insanlık suçu olduğunu görerek biz bu mücadeleyi veriyoruz vermeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Biz bir yandan bu terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmaya, ülkemizdeki insanlarımızın refah düzeyini arttırmaya çalışıyoruz."

Bakan Tüfenkci konuşmasının ardından Karkamış Gümrük Kapısı'nın açılışını yaparak incelemelerde bulundu.