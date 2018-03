Bakan Tüfenkci Hatay’da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve beraberindekiler, Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Vali Erdal Ata ve milletvekilleriyle şeref defterini imzaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin operasyonunun Türkiye’nin güvenliği ile çok yakından alakalı bir operasyon olduğunu söyledi. Tüfenkci, Türk ordusunun tarihinden ve geleneğinden aldığı güç ve kuvvetle sivillere çok dikkat ettiğini belirterek, “Yıllarca Amanos üzerinden özellikle Suriye üzerinden beslenen terör örgütlerinin yurda girişlerini operasyon öncesi ve operasyondan sonra Hatay ilinin çeşitli ilçelerini de hedef alan sivil yerleşimlere yönelik. Roket atımları ve saldırıları burada verdiğimiz şehitlerimiz, sivil kayıplarımız esasında her şeyi anlatmaya yeter. Hani birileri diyorlar ya, sivillere Türk ordusu sivillere dikkat etsin, şu yapsın, bu yapsın, yapılsın. Türk ordusu tarihinden ve geleneğinden aldığı güç ve kuvvetle zaten buna çok dikkat ediyor. Kendi askerini riske atarak sivillere yönelik bir zayiat olmaması noktasında azami gayret gösteriyor. Ama terör örgütlerine mensup kalleşlerin atmış olduğu füzelerle hayatlarını yitiren, şehit olan vatandaşlarımızda Avrupa’nın, hani bu çeşitli örgütlerin maalesef görmediğini de görüyoruz. Hatay bu anlamıyla bu kayıpları yaşayan illerimizin başında geliyor. Bu füze atımları nedeniyle esnaflarımız, iş yeri sahiplerimiz, tüccarlarımız sıkıntılar yaşadı. Allah’a hamd olsun operasyonun başlamasıyla beraber ve ilerlemesiyle beraber bu sıkıntılar kalktı. Yurdun her kesiminden ve her tarafından da çok ciddi Hatay’ın yanında olduğunu gösterir destekler geldi. Ve baktığımız zaman da bu operasyona desteğin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yüzde doksanların üzerinde ve her kesimde bu operasyonların ne için yapıldığını Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline ve bekasına yönelik tehlikelerin bertaraf edilmek için yapıldığını gördüler. Biz de bugün başkanlarımla beraber, milletvekillerimizle beraber bakanlığımızın değerli bürokratlarıyla ve beş bin esnafımızla beraber birlik başkanlarımız, oda başkanlarımız TESKOMB, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatif başkanlarımız bine yakın tamamı bugün burada ve Hatay’da bulunmakla devletinin yanında olduğunu göstermek bakımından toplumun omurgasını oluşturan esnaflarımızın işe sahip çıkmalarını göstermek açısından önemli ve inşallah bugün hem ziyaretlerimizi yapacağız hem toplantılarımızı yapacağız. Nerede yapıldığını bugüne kadar esnaflara anlatacağız. Bundan sonra onların beklentileri ve talepleri varsa alacağız. Bu noktada atılması gereken adımlar varsa onu da atmış olacağız” dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği harekatta hiçbir sivilin zarar görmediğini vurguladı. Vali Ata, “Bu operasyonda hiçbir tane sivil zarar görmemiştir. Hiçbir sivilin burnu kanamamıştır. Ayrıca terör örgütünün ölüme terk ettiği kendi vatandaşları bizim silahlı kuvvetlerimiz tarafından kurtarılmış ve şu anda özürlüsü, yaşlısı, yaralıları var. Onlar da tedavi edilmektedir. Türk devleti bu konuda hassasiyet gösteriyor. Batılıların iddia ettiği gibi, terör örgütünün propaganda yaptığı gibi asla hiçbir sivilin zarar görmesi söz konusu değil. Silahlı kuvvetlerimiz bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu konuda herkes emin olabilir, müsterih olabilir” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Hatay milletvekilleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindekiler katıldı.