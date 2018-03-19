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Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN KABE'Yİ TAVAF EDEMEDİK' AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti iktidarında Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini söyledi.  AK Parti'nin sürekli engellerle karşılaştığını ve zorlukları yendiğini belirten Bakan Tüfenkçi, şunları kaydetti: "Bir yandan terorle mücadele ederken ekonomimizi büyüttük.

Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN KABE'Yİ TAVAF EDEMEDİK'
AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası toplantısına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti iktidarında Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini söyledi. AK Parti'nin sürekli engellerle karşılaştığını ve zorlukları yendiğini belirten Bakan Tüfenkçi, şunları kaydetti:
"Bir yandan terorle mücadele ederken ekonomimizi büyüttük. Hep mücadele ettik. Neredeyse adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf edemedik. AK Parti hep belirli zorluklarla mücadele etti. Kendi genel başkanımızı başbakan yapamadık. Hep engellerle karşılaştık. E-muhtıralar yedik, aynı anda karşılığını verdik. O mücadelelerden geldik. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Çok şükür inlerine girdik. Hamdolsun Afrin'de bugun operasyonu başarıyla yaptık. Sivil kayıplar diyenler bir tane sivil kayıp yok. Bir Rakka'ya ve Doğu Guta'ya bakamayanlar maalesef yanlış ve yanlı bakanlar karalamaya çalışıyor. Binalar sağlam duruyor. Operasyonu çok büyük hassasiyetle yaptık. İnsani yardım elimizi uzatıyorduk, şimdi daha çok yapacağız. Hizmetleri sunacağız. Afrinliler orada terörden kurtulup yaşayacak. 2019 yılı Türkiye için çok önemli. Adana'da 50 bin tonluk lisanslı depoyu açacağız. Tarımsal üretim ve ticareti çok önemli. Bu tür depoların sayısı artacak, çiftçinin ürünü değerlenecek. Ürünlerimizin borsasını kurarak değerini burada koruyacağız. Seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin istikrarı ve bekaası için önemli bir adım attık. İlk hedefimiz yerel yönetimler. Burada sağlayacağımız başarıyla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimiyle Türkiye düzülüğe çıkacak ve dört nala ilerleyeceğiz."

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Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (2)

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