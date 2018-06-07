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Bakan Tüfenkci: İnandırıcılıklarını yitirdiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye'de bazı bankaları izlemeye almasına ilişkin "İnandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler.

Bakan Tüfenkci: İnandırıcılıklarını yitirdiler Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye'de bazı bankaları izlemeye almasına ilişkin "İnandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler. Sokaktaki vatandaşlar dahi artık inandırıcılığını yitiren bu kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacak" dedi. Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Türkiye ekonomisinin bel kemiğinin esnaf olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, ekonomide karar verebilmek için cadde ve sokaklara çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Esnafın, Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik operasyonun farkında olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Esnaflarımız güçlü bir şekilde destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bu oyunu bir oylarıyla bozacaklarını ifade ediyorlar. Güçlü Türkiye'yi, Meclis'i oluşturmak için istikrar ve güvenden yana tavırlarını ortaya koyacaklarını bildiriyorlar" diye konuştu. Ülkenin 2017 yılında 7,4 oranında büyüdüğünü, ilk çeyrekte de yüksek büyüme oranının yakalanacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, Türkiye üzerinden özellikle kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla oyunlar oynanmak istendiğini söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, bazı bankaları izlenmeye aldığını duyurduğunu belirten Tüfenkci, şunları söyledi: "Gerçekten bir algı ve operasyon kokan, ekonomiden uzak, siyasi bir tavır içerisinde olanlara inat Malatyalı hemşehrilerim 24 Haziran'da hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verecekler. Ben inanıyorum ki bu güçlü destek ile 24 Haziran'dan sonra bu kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi, bu maliyetlerine katlanmış olacaklar. Bu maliyetler nedir? Bu maliyetler, inandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler. Sokaktaki vatandaşlar dahi kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacaktır. Esasında vatandaşlarımız, bu kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenmesi gerektiğini söylüyorlar."

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