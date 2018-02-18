Bakan Tüfenkci, Kapıköy Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Esendere’de, Gürbulak’ta 24 saat çalışıyoruz. İnşallah Kapıköy’de de 24 saat çalışacağız” dedi. Kapıköy Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle birlikte Kapıköy Sınır Kapısı’na geçerek, burada devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kapıda İranlı turistleri selamlayan Tüfenkci, turistlere yapılan çalışmalardan memnun olup olmadıklarını ve başka taleplerinin olup olmadığını sordu. Daha sonra yüklenici firma yetkilileriyle görüşen Tüfenkci, Nevruz Bayramı nedeniyle Mart ayında sınır kapısının saat 21.00’e kadar çalıştırılması gerektiğini söyledi. Tüfenkci, “Mart ayında Nevruz Bayramları var. Burada geçişler çok önemli. Dolayısıyla bizim hızla yeni tedbirler alıp, bu sirkülasyonu rahatlatmamız lazım. Akabinde de hızlı bir şekilde burayı bitirip, Türkiye’ye layık bir çalışma yapmamız lazım. Bu hem Van ekonomisi için çok önemli hem de ülkemizin güvenliği ve prestiji noktasında önemlidir” dedi.

“Geçişlerin rahatlaması noktasında çalışmalar yapılacak”

Sınır kapısında geçişlerin rahatlaması için birçok çalışma yapılacağını belirten Tüfenkci, “El birliğiyle hepimiz bakanlık, valilik, belediye ve yine yüklenici firma olarak bir araya gelip bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Van Büyükşehir Belediyesi mucur dökerek oraları sıkıştırma desteği veriyor. Daha önce bu yol böyle değildi. Askeri alandan yol sağlanması vasıtasıyla yardımcı oluyorlar. Geçişlerin rahatlaması noktasında çalışmalar yapılacak. İnşallah yapılınca o problem ortadan kalkacak. Yolcular tüp geçitle gidecek ve hiçbir sıkıntı olmayacak. Kar yağarken de hiç ıslanmadan geçecekler. Ancak bu kapı bitene kadar hem Türk vatandaşlarımızın geçişlerinde, hem de İranlı kardeşlerimizin geçişinde bu kolaylığı ve rahatlığı sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

"Kapıköy’de 24 saat çalışacağız"

Giriş-çıkışların esnetilmesi için talimat veren Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız ve İranlı meslektaşımızla konuştuk. Cumhurbaşkanımızın huzurunda da söz verdik. 24 saat biz burayı çalıştıracağız. Esendere’de, Gürbulak’ta 24 saat çalışıyoruz. İnşallah Kapıköy’de de 24 saat çalışacağız. Şu anda öğrendiğim kadarıyla saat 3-4 gibi kapılar kapanıyor ve dolayısıyla insanlar girip çıkamıyor. Giriş çıkışları İran tarafı da, biz de biraz daha esnetelim. Böylece nevruz sürecinde insanlar biraz daha rahat etsinler.”

Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki incelemelerinin ardından Bakan Tüfenkci, Van’dan ayrıldı.