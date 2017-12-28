Bakan Tüfenkci: Kendini bilmez bir savcı dava açtığında, hesabını kim verecek?

Son Güncelleme 17 dakika önce POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 15:54 |17 dakika önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son KHK ile başlayan 'sivillere yargı muafiyeti' polemiğiyle ile ilgili "Yarın kendini bilmez bir savcı 'Askerin silahına, tankına el koymuşsunuz' diye dava açtığında, bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler" dedi. Bakan Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Tüfenkci, ilk olarak Kongre ve Kültür Merkezi'nde Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 10'uncu yıl etkinliklerine katıldı. AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesine ayrı bir önem verdiğini belirten Tüfenkci, "Son 14 yılın 12'sinde büyüyen tarım, Cumhuriyet tarihinde en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Birileri farklı söyleyebilir, bazıları aksini iddia edebilir. Tarımsal hasılada Avrupa'da 4'üncü sıradan biz 1'inci sıraya yükseldik. 2002 yılından bu yana tarımsal milli geliri, 4 kattan fazla artırdık, 161.3 milyar liraya ulaştırdık" diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde çiftçilere sıfır faizli kredileri uygulamaya koyduklarını ve çiftçilerin kredilerin hemen hemen hepsini geri ödediklerini ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, şunları söyledi: "Çiftçi dardaysa hükümet olarak biz yanındayız. Onun için süspanse edilmiş krediler kullandırıyoruz. İşte esnafımız, piyasada faiz oranları yüzde 18 iken kredi aldığında yüzde 4-5'lerle kullandırıyoruz. Çiftçiye 8.25'lerle kullandırıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: Siz üretmeye devam edin, biz sizin yanınızdayız. Herkes, bu kadar destek verdiğimiz halde fiyatların ucuz olduğunu, desteklerin yetersiz olduğunu söylüyor. Üretimin az olduğunu söylüyor. Demek ki bizim burada yapacağımız farklılıklar var. Bu 2018'de, Sayın Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum, hem bakış açısını hem destekleri farklılaştırarak inşallah daha farklı bir milli ve yerli tarım politikasını biz zaten açıklamıştık daha önce. O doğrultuda inşallah çok daha farklı bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz." 'KHK BAŞKA ALANLARA ÇEKİLDİ'