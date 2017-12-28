Bakan Tüfenkci: Kendini bilmez bir savcı dava açtığında, hesabını kim verecek?

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son KHK ile başlayan 'sivillere yargı muafiyeti' polemiğiyle ile ilgili "Yarın kendini bilmez bir savcı 'Askerin silahına, tankına el koymuşsunuz' diye dava açtığında, bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler" dedi.Bakan Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Tüfenkci, ilk olarak Kongre ve Kültür Merkezi'nde Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 10'uncu yıl etkinliklerine katıldı. AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesine ayrı bir önem verdiğini belirten Tüfenkci, "Son 14 yılın 12'sinde büyüyen tarım, Cumhuriyet tarihinde en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Birileri farklı söyleyebilir, bazıları aksini iddia edebilir. Tarımsal hasılada Avrupa'da 4'üncü sıradan biz 1'inci sıraya yükseldik. 2002 yılından bu yana tarımsal milli geliri, 4 kattan fazla artırdık, 161.3 milyar liraya ulaştırdık" diye konuştu.AK Parti iktidarları döneminde çiftçilere sıfır faizli kredileri uygulamaya koyduklarını ve çiftçilerin kredilerin hemen hemen hepsini geri ödediklerini ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:"Çiftçi dardaysa hükümet olarak biz yanındayız. Onun için süspanse edilmiş krediler kullandırıyoruz. İşte esnafımız, piyasada faiz oranları yüzde 18 iken kredi aldığında yüzde 4-5'lerle kullandırıyoruz. Çiftçiye 8.25'lerle kullandırıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: Siz üretmeye devam edin, biz sizin yanınızdayız. Herkes, bu kadar destek verdiğimiz halde fiyatların ucuz olduğunu, desteklerin yetersiz olduğunu söylüyor. Üretimin az olduğunu söylüyor. Demek ki bizim burada yapacağımız farklılıklar var. Bu 2018'de, Sayın Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum, hem bakış açısını hem destekleri farklılaştırarak inşallah daha farklı bir milli ve yerli tarım politikasını biz zaten açıklamıştık daha önce. O doğrultuda inşallah çok daha farklı bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz."'KHK BAŞKA ALANLARA ÇEKİLDİ'Bakan Tüfenkci, son KHK'nın ardından başlayan 'sivillere yargı muafiyeti' polemiğiyle ile ilgili de şöyle konuştu:"Son KHK'da 15 Temmuz'da sivil iradeye karşı çıkanlar, tanka topa karşı göğsünü siper edenler, tankın üstüne çıkanlar, o hainlerden silahlarını alanların yasal güvencesini sağlamak için bir madde koyduk. O gün o meydanlarda olanlar, darbeye karşı duran sivillere, daha önce biz memurlara aynı muafiyeti getirmiştik. Yargılanmama muafiyetini, şimdi KHK'yla o gün, o meydanlarda darbeci askerlere, polislere karşı göğsünü siper edenlere, ileride yargılamayla karşı karşıya kalmasınlar diye KHK'da bir hüküm koyduk. Dedik ki 'Siviller de diğer memurlar gibi yargılanmadan o gün için 15 ve 16 Temmuz için muaf olsun' diye söyledik. Kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu? Çok çok farkı yerlere çektiler. Neredeyse sivil milisler, başka alanlara çekildi. 15 Temmuz'da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın kendini bilmez bir savcı falan 'Askerin silahına tankına el koymuşsunuz' diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler. Onun için biz nasıl üreticinin, çiftçinin, esnafın yanındaysak milli iradenin de milletin de yanındayız ve bize ancak millet istikamet çizer diyoruz."Bakan Tüfenkci, birliğin 10'uncu yılı kapsamında çiftçilere ödüllerini verip üreticilerin işlerini kolaylaştıracak teknik malzeme temini kura çekimini yaptı.