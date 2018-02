Bakan Tüfenkci Malatya’da temel atma törenine katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve insan sağlığının korunması ile doğaya sahip çıkmak amacıyla ilçeye kazandıracağı ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinin temel atma törenine katıldı.

9 dönümlük alanda ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘70 Kwp’lik Güneş Enerji Santralli Sundurma’ tesislerinin de yer alacağı, toplam maliyeti 7 milyon 499 bin TL olan yatırım ile doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir olarak korunmasını hedefliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, çevre ve doğanın korunmasına yönelik projeleri ve yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik etti. Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma Tesisinin çevre ve insan sağlığının korunması aşamasında önemli görevler üstleneceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

“İsraf etmemek için, dünyamızın kaynaklarını daha iyi kullanmak için ve çocuklarımıza daha güzel bir miras bırakmak için atık yönetimini daha iyi planlamamız gerekiyor. Planlama ve yönetimi iyi yapamazsak evsel atıklar başta olmak üzere sanayi ve üretim alanlarıyla çevreye kirletmiş oluruz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi ilk günden beri çok önemli sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin atık sorunlarına çözümler getirdi. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı b‘Sıfır Atık’ projesi bu açıdan çok anlamlıdır. İsraftan kaçınmayı öğütleyen inancın ve kültürlerin çocukları olarak dünyaya örnek olmak zorundayız. Bugün temelini atacağımız Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma Tesisimizin Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz için önemli bir adım olarak görüyoruz. Malatya’da atık sorunlarına çözüm bulmak adına Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde ciddi yatırımları yapılmaktadır, Yeşilyurt Belediyemizde bu atıkları değerlendirmek, ekonomiye tekrardan kazandırmak, çevre ve doğanın temiz kalmasını sağlayacak ciddi bir yatırımı ilçeye kazandıracak. Bu tesislerimizde ayrıca görev yapacak 30’a yakın personelimizin de iş ve aşa kavuşacak olması istihdam açısından önemlidir. Bu tesisimizin ‘ Sıfır Atık ‘ projesi kapsamında hayata geçecek olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Sıfır atık sadece bir çevre duyarlılığı değil, insanlığın geleceği adına sorumluluk taşıyan bir çalışmadır. Ülkemizde tasarruf bilincimiz ne yazık ki istenilen düzeyde değildir, israfa yönelik bir tüketim alışkanlığımız söz konusudur.2017 yılında Bakanlık olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde ülkemizde geri dönüşüm konusunda toplumun bilinç düzeyinin düşük olduğunu tespit ettik. Toplumda farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz, kaynak israfının azaltılması için geri dönüşüm kutularının, giysi kumbaralarının yaygınlaştırılması gerekmektedir, yerel yönetimlerimize ise önemli görevler düşmektedir. Bu konuda başarılı çalışmalar, faaliyetler ve yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyesini ayrıca tebrik ederim. Bize emanet edilen doğayı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur.”

Malatya Vali Ali Kaban ise, ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinin Malatya’ya kazandırılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Evsel atıkların ayrıştırılması ve tekrardan hayata kazandırılması süreçlerine canı gönülden destek vermemiz gerekiyor. Özellikle su israfını önleyecek tedbirleri almamız lazım, hepimizin bu konuda duyarlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Malatya’da sulama suyu sıkıntı çekiyoruz, MASKİ’nin başarılı çalışmaları olmazsa içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatı tüketmememiz gerekiyor. Bugün temelini atacağımız bu tesisimizde bu açıdan büyük önem taşımaktadır, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin de, Malatya’da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AK Partili merkez ve ilçe belediyelerin hizmetlerinden gurur duyduklarını ifade ederek, “AK Partimizin her icraatı devrim niteliğindedir. Malatya’nın 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşması bu devrimlerin başlangıcıydı. AK Parti’li belediyelerimizin kendi alanlarında yapmış oldukları hizmetlerin bir bütünlük içerisinde olması, ortak aklı kullanmaları milletimizin layık olduğu hizmetlerin gelmesine vesile olmaktadır. Çevre ve doğanın korunmasını sağlayacak böylesine değerli bir yatırımın Yeşilyurt’a kazandırılmasında büyük emek sarf eden Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik eder, kutlarım” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Malatya’nın her alanda gelişimi sürdürdüğünü dile getirerek, “Şehrimizi bir bütün halinde görüp, yüz bin ve 50 bin ölçekli planlarla kentimizin geleceğine yönelik temel kararlar alınmaktadır. Malatya’yı her boyutuyla geliştirmek için zorundayız ancak soluduğumuz havanın temiz kalabilmesi için ciddi yatırımlar gerekmektedir. Kent yaşamlarının oluşturduğu atıkların arıtma tesislerinde yenilebilir enerjiye dönüştürülmesi, geri dönüşümü sağlıklı bir şekilde yapmak, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf edilmesi önemlidir” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir Yeşilyurt bırakmak amacıyla çevre sağlığına yönelik fiziki yatırımlar ve eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi. Projenin maliyetinin 7 milyon 499 bin TL olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “AK Belediyeciliğin farkı tüm kentlerimizde olduğu gibi Malatya’da yaşanmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyemizin kontrolünde merkez ve ilçe belediyeler olarak kentimizin dört bir tarafını şantiye alanına çevirdik. AK Belediyeciliğin temel mantığı millete hizmet etmektir, bizlerde hizmetlerimizi Halka ve Hakka dayanarak yapmaktayız” dedi.

Gerçekleştirilecek olan proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlamayı hedeflediklerini belirterek Polat, “70 Kwp’lik Güneş Enerji Santrali Sundurma projesiyle de tesis kendi enerjisini sağlayacak, kalan fazla enerjiyi de şebekeye satacağız. 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezini de 9 dönümlük alanda faaliyete sunacağız ve toplanacak ambalaj atıkları kendi tesisimizde değerlendirilmesini sağlarken, diğer atıkları da lisanslı firmalara teslim ederek doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesini desteklemek, çevre ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla hizmete sunacağımız bu değerli yatırım Ülkemize, Malatya’mıza ve ilçemize şimdide hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli Bakan Tüfenkci ile protokol üyeleri tarafından atıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Sivas Yolu üzeri Özsan Sanayi sitesi arka kısmındaki inşaat alanında gerçekleşen temel atma törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.