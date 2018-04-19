Bakan Tüfenkci: “Mali ile hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali 1. Sanayi Fuarı’na katılmak üzere davetli olarak geldiği başkent Bamako’da, Mali ile hedefin 500 milyon dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, başkent Bamako’da gerçekleştirilen 1. Sanayi Fuarı’na davetli olarak katılmak üzere Mali’ye geldi. Bakan Tüfenkci, başkent Bamako’da Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ve Sınai ve Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile bir araya geldi. Ticaret Bakanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, ekonomik iş birliği fırsatları ve ikili ticaret konuları ele alındı.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, arada olan coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerin 14. yüzyıla kadar dayandığı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde son yıllarda önemli artış sergilediği, ikili ticaret hacminin 2003’te yaklaşık 5 milyon dolardan 2017’de 82,2 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Tüfenkci, Mali ile olan ithalat ve ihracat rakamlarına değinerek, "2017’de Mali’ye ihracatımız 52,2 milyon dolar; Mali’den ithalatımız 29,9 milyon dolar tutarındadır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımıza hız kazandırmalı ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmeliyiz" dedi.

“Mali ile hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi”

Türkiye ve Mali arasında ikili ticaret hacminin orta ve uzun vade hedeflerini dile getiren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın ortaklaşa kararlaştırdığı üzere ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılması için kararlıkla çalışmalıyız" diye konuştu.

Mali ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ve çifte vergilendirilmenin kaldırılması hususlarının her ülke iki için de özel önem atfettiğine değinen Tüfenkci, “Bu çerçevede bu konuya ilişkin müzakerelere hızla başlanarak söz konusu anlaşmanın mümkün olan en kısa zaman ve sürede imzalanmasını içtenlikle arzu ediyoruz” dedi.

Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ise Türkiye’nin bugün yapılacak olan fuara onur konuğu olarak katılmayı kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Yatırımların teşviki ve çifte vergilendirilmenin kaldırılması konusunda çalıştıklarını en kısa sürede sonuca ulaşacaklarını ifade eden Konate, "ECOWAS ile yapılması planlanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının da önemli olduğunu düşünüyor bu konuda gerekliği desteği sağlayacağımız konusunda söz veriyorum" dedi.