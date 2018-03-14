Bakan Tüfenkci: Mehmetçik, siviller zarar görmesin diye kendi hayatını riske atıyor (2)

LİSELİ FATMA'NIN AİLESİNE EV SÖZÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ziyaretinde roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Avlar'ın ailesine ev alınacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 81 ilin Esnaf ve Sanatkarlar Kooperastifi başkan ve üyeleriyle birlekti Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak çarşamba semt pazarına gelen Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, burada pazar esnafıyla görüşüp, sorun ve taleplerini dinledi. Pazarda satılan bazı ürünlerin de tadına bakan Tüfenkci, esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra blediyeyi ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Suriye'den atılan roketlerle yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü. Bakan Tüfenkci, burada ailelere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Belediyedeki sohbet sırasında ailelerin tek tek isteklerini dinleyen Bakan Tüfenkci, teröristlerin 31 Ocak’ta düzenlediği roketli saldırıda evinde uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın ailesine ev sözü verdi. Bu arada Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan araya girerek aileye evin banka tarafından alınacağını söyledi.

"BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Bakan Tüfenkci, 'Türkiye'nin gözünün kimsenin toprağında olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Beş binden fazla esnafımızla yurdumuzun 81 ilinden Esnaf Sanatkar Kooperatifleri Birliği başkanları ve üyeleri ile beraber Reyhanlı'dayız, Hatay'dayız. 'Devletimizin yanındayız' sloganı ile yola çıkan, heybelerinde ve gönüllerinden kopanlarla beraber Zeytin Dalı Harekatına olan desteklerine biliyorsunuz harekatın başlamasından önce Reyhanlımız ve Hatay'ın 6 ilçesi de bu anlamda terörden zarar görmüşlerdi. Şehitlerimiz vardı, sivil şehitlerimiz vardı. Özellikle Avrupa'da bazı devletlerin 'Sivil zaiyatı olmasın' diye şu günlerde bağırdıkları zaman dilimlerinde esasında Reyhanlı'ya gelip o kızımızı, Suriyeli vatandaşımızı, amcamızı görmelerini isterdik. Onların ailelerinin sesini duymalarını isterdik. Burada dükkanları zayi oldu, evleri yıkıldı. Bu insanların Reyhanlı'da yaşamaktan başka bir dahilleri de yoktu. Ülkemize bu bölgelerden gelen roketlerinden, terör saldırılarından bire bir etkilenen bu insanları görüp, Afrin'de niye bu operasyonu yapıyoruz? Onu anlamalarını istiyoruz. Çünkü biz gerek sınırlarımızı korumak, gerek sınırlarımıza yakın ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yaşamlarını devam edebilmeleri adına bu operasyonları yapıyoruz. Burada yaşayan çok sayıda sığınmacı Suriyeli kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin tekrar kendi ülkelerine güvenle dönebilmeleri adına bu operasyonu yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. İnşallah başarılı bir şekilde devam ediyor operasyonlar. Reyhanlı esnafımız ile buluştuk. Esnafımız gerçekten operasyona vakıf ve herkes metanet içerisinde, günlük yaşamlarına huzur içerisinde devam ediyorlar. 81 ilimizden gelen esnafımız ile Reyhanlı esnafı bugün dayanışma içerisinde, birlikte vakıf olmak için buradayız ve onların sorunlarını çözme adına buradayız. Ben tekrardan bu operasyonda şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."