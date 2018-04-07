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Bakan Tüfenkci: Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE AK PARTİ'YLE DAHA ÇOK GÜÇLENDİ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan, Gedik Gençlik Merkezi açılış törenine katıldı.

TÜRKİYE AK PARTİ'YLE DAHA ÇOK GÜÇLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan, Gedik Gençlik Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Bakan Tüfenkci, AK Partiyle beraber Türkiye'nin daha çok güçlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye; kendi tankını, kendi topunu, kendi silahını, kendi helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya hani diyorlar; 'Sümer Bank niye kapandı, TEKEL niye kapandı' halen onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmede, pamuğu ipliğe çevirmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye'nin, dünyaın devi. Oysa Türkiye devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı? Tank yapar hale gelmeli devlet olarak. Motor yapabilir hale gelmeli. Kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor ama bazı zihinler halen bu değişimi anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için bu ülkenin gerçek sanatçılarının, bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk ordusunun yanında durmalarını destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itam ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler. Ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde. Türkiye'de onun için hep diyoruz ki; iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var muhalefet yapacaksan insanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz. İnsanların acılarıyla siyaset yapılmaz bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu yaylalar türküsüyle yaptığı unutmuştur belki. Onun için o söylendi. Kahramanlık türküleri orada söylendi. Sanki bizlerde oradaydık, orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Orada askerin her sabah yaptığı sporda kullandığı burada askerliğini yapan arkadaşlarımız var. O sporlara o türkülerle yapılıyordu. Biz askerliği öyle yaptık. Bunu bile eleştirme konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP'liler düşünsün. AK Partililer düşünmesin. Buradan CHP'lilere de sesleniyorum; kendilerini bir kez daha eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler. Bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir söz vermişse o sözü mutlaka yerine getirir. Dün başka bugün söylemez. Ama Kılıçdaroğlu bırakın dünü 1 saat önce başka söylüyor, 1 saat sonra daha farklı şeyler söylüyor."

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılışını yaptığı merkezi dolaştı.

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