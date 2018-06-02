Bakan Tüfenkci öğrencilerle buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin, "Hem kardeş kardeşe yan bakar oldu hem de bir çok insanımız mağdur oldu. Aynı zamanda Türkiye 60 milyar lira gibi bir bedeli ödemek zorunda kaldı. Esasında bu bedel, gençlerimizin geleceğinden çalınmış bir bedel." dedi.
Tüfenkci, özel bir okul tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle düzenlenen söyleşide, 24 Haziran'da ülkenin bir yol ayrımına gideceğini kaydetti.
Seçimlerde milletin kendilerini imtihan edeceğini belirten Bakan Tüfenkci, seçim zamanlarının hesap verme zamanları olduğunu anlattı.
Bülent Tüfenkci, üstlerine düşen hesabı verip tekrardan milletten yetki isteyeceklerini ifade ederek, "Bir dergi var, orada 'Ustası olmadığın gelecek, senin değildir' diye bir başlık var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da büyük usta, baş usta. Ne yaparsak yapalım, en iyisini yapalım." diye konuştu.
Yarınlar için gençlerden çok umutlu olduklarını dile getiren Tüfenkci, hem seçme hem de seçilme yaşını 18'e indirdiklerini anımsattı.
Bakan Tüfenkci, gençlere iş, aş noktasında Türkiye'yi büyütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bir yandan da terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Hatırlayın, Türkiye 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O hainler Ankara'da helikopterle düz ateş açıyorlardı. Hedef gözetmeden ateş açarak gidiyordu. Türkiye böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunun faturası da ağır oldu. Hem kardeş kardeşe yan bakar oldu hem de bir çok insanımız mağdur oldu. Aynı zamanda Türkiye 60 milyar lira gibi bir bedeli ödemek zorunda kaldı. Esasında bu bedel gençlerimizin geleceğinden çalınmış bir bedel. Ben öyle görüyorum ama inşallah toparladık, daha da toparlayacağız."
Seçimlerden sonra çok farklı bir Türkiye olacağını söyleyen Tüfenkci, gençlerin çabalarının, kararlarının ülkenin geleceğini belirleyeceğini de sözlerine ekledi.
Bülent Tüfenkci, daha sonra öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
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