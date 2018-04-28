HABER

Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

BAKAN TÜFENKCİ, ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)

BAKAN TÜFENKCİ, ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, ziyarette beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte milletvekilli aday adaylığı için başvuru yaptı.
Parti binasında kalabalığa konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şimdiye kadar hep hükümetli parlamentonun kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Doğrudan millet kurmadı. Siz seçerdiniz Milletvekillerini. Milletvekilleriniz orada nasıl bir hükümet kurulacağını karar verirdi. Bundan dolayısıyla bu hükümetin ismi parlamento hükümetiydi. Haziran seçimlerinde hatırlıyoruz değil mi? Haziran seçimlerinde hükümetin nasıl kurulacağı belli oldu mu? Nasıl kurulacağı bilinmedi. Kim kimle nasıl kurulur anlaşılamadı. Dolayısıyla bir zaman kaybına yol açtık. Millet dedi ki 'bu yetkiyi size verdim ama bak Haziran'da pekte kullanamadın' bundan sonra bu yetki kendi egemenlik millete aittir. O egemenliğin bir parçası olan nasıl ki parlamentoyu teşkil etme yetkisi millette ise yeni anayasa değişikliğini hükümeti kurma yetkisini kendisine aldı. Sabah oy vereceksiniz. Akşam sandıklar açıldığında hükümetin kimi kuracağını biliyorsunuz değil mi? O halde hükümeti kurmaya kim karar verdi? Millet verdi. O halde bu hükümetin adı millet hükümeti. Bu hükümet kesinlikle daha demokratiktir. Milletin iradesine daha çok dayanacaktır. Niçin? Biz daha önce yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik mi? Yönettik. 2002'deki seçimde aldığımız oy destek yüzde 34'tü. Daha sonra yüzde 47'yle yönettik. 46 buçuk, 47'yle 2007 seçimlerinde. Şimdide yüzde 49'la yönetiyoruz. Sorun şu; bundan sonra yüzde 34'le bu ülkeyi yönetebilmek mümkün mü? Yüzde 47'yle yönetebilmek mümkün mü? 49'la yönetebilmek mümkün mü? Ne gerekiyor? Yüzde 50+1 gerekiyor. İşte hangi sistemin daha demokratik olduğunu anlamak için buna bakmak lazım."
Bakan Tüfenkci ise hükümet sisteminde yüzde 70'e yakın evet oyu verdiğini hatırlatarak, "Vatandaş dedi ki 'artık yeni bir sisteme geçmesi lazım' Türkiye'nin eski sistemindeki arızalarından kurtulması lazım. Eski sistemle 3 buçuk kat büyüyen Türkiye inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle en az bugüne kadar yapılanların 3 katı daha büyüyecek ve Türkiye'de insanlarımız refah düzeyi artacak. Daha fazla demokrasi daha fazla insan hakları ve daha fazla refah düzeyine erişmek için inşallah 24 Haziran'da hep beraber cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan olarak biz tescillemiş olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)Bakan Tüfenkci: Operasyonları bozan Cumhurbaşkanı seçeceğiz (3)

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı''CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'
HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

İlginizi Çekebilir

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.