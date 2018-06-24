Bakan Tüfenkci, oyunu kullandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya'da oyunu kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Ayşe Tüfenkci ile birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu'nda oy kullandı. Geniş önlem alınan okulda çok sayıda kişi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci ve eşi, 2 bin 248 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin tarihi bir seçim yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kim oy kullanacağı noktasında bugün sandıklarda milletimiz karar verecek. 16 Nisan'da 'hayır' diyenler mi iş başına getirecek? Yoksa o gün 'evet' diyenler mi iş başına getirecek? Bugün karar verilecek. Öncelikle seçimlerin Malatya'mıza, Türkiye'mize ve insanlığa hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu seçimlerde dünyanın gözü Türkiye'de ve sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyorlar ve tercihlerini yapıyorlar. Artık söz ve karar milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. Devletimiz sandık güvenliğini sağlama noktasında, huzuru temin noktasında güvenlik güçlerimizle beraber yoğun bir mesai gayreti içerisindeler. Yurtdışından gözlemciler var. Hatta Malatya'da da ben sandık gezerken yurtdışından gelen gözlemcilere rastladım. Dolayısıyla bazıları daha sandıklar açılmadan veya seçimler üzerinde 'şaibe var' diyerek, yaygara koparanlara inat gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor."

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