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Bakan Tüfenkci: "Sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonları yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reyhanlı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi.Şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tüfenkci, ziyaretin ardından Cilvegözü sınır kapısına geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reyhanlı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Tüfenkci, ziyaretin ardından Cilvegözü sınır kapısına geçti. Burada gümrük kapısına yerleştirilen ve tırların Suriye’ye geçişi esnasında içerisinde bulunan malzemelerin görülmesini sağlayan X-ray cihazının açılışı yapıldı. Reyhanlı Belediyesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, “Bugün 5 binden fazla esnafımızla yurdumuzun 81 ilinden Esnaf Sanatkar Kooperatifi Birliği üyeleri, başkanları ve oda başkanlarımızla beraber ‘Reyhanlı’dayız. Hatay’dayız. Devletimizin yanındayız’ sloganıyla yola çıkan üyelerinden ve gönüllülerinden, heybelerinden ve gönüllerinden kopanlarla beraber Zeytin Dalı Harekatı’na desteklerini biliyorsunuz. Harekatın başlangıcında ve öncesinde Reyhanlımız ve Hatay’ın altı ilçesi de bu anlamda terörden zarar görmüşlerdi. Şehitlerimiz vardı, sivil şehitlerimiz vardı” dedi.
Avrupa’da bazı kesimlere seslenen Tüfenkci, “Özellikle Avrupa’da bazı kesimlerin bazı devletlerin sivil zayiatı olmasın diye şu günlerde bağırdıkları zaman dilimlerinde esasında Reyhanlı’ya gelip o kızımızı, Suriyeli vatandaşımızı, amcamızı görmelerini isterdik. Bunların ailelerinin sesini duymalarını isterdik. Burada dükkanları zayi oldu. Evleri yıkıldı ve hiçbir sivil Reyhanlı’da yaşamaktan başka dahilleri de yoktu. Ülkemize bu bölgeden gelen roketlerin terör saldırılarından birebir etkilenen insanlardı. İşte bu insanları görüp Afrin’de niye bu operasyonu yapıyoruz? Onu anlamalarını istiyoruz. Çünkü biz gerek sınırlarımızı korumak gerek sınırlarımız yakınındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde yaşamlarına devam edebilmeleri adına bu operasyonları yapıyoruz” diye konuştu.
Sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonların gerçekleştirildiğini ifade eden Tüfenkci, “Ülkemizde Reyhanlı’nın nüfusu 95 bin ama burada yaşayan 110 bine yakın insanımız var. Ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlar var. Bu mültecilerin, sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonları yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. İnşallah başarılı bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Reyhanlı esnafıyla beraberdik. Onları dolaştık ve esnaflarımız gerçekten operasyona vakıflar. Herkes metanet içerisinde. Günlük yaşamlarına huzur içerisinde devam ediyorlar” şeklinde konuştu.
Programda TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ve 81 ilden gelen esnaflar da yer aldı.

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