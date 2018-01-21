Bakan Tüfenkci: Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturtmayız (2)

'PKK'NIN, PYD'NİN YANINDA OLMANIZ SİZLERE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları'nın 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Zeytin Dalı' harekatını değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Baktığımız zaman biz 15 Temmuz'dan sonra, o hain darbe girişiminden sonra özellikle hem kırsalda, hem şehirde bütün terör örgütleri yok olana kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla onların inlerine giriyoruz, girmeye de devam ediyoruz. Hem yurt içinde, hem yurtdışında. Asla ama asla sınırlarımızın dibinde de bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. Allahın izniyle bundan sonrada müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin önemli olan Türkiye'nin dediği, önemli olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın demesidir. Çıkmışlar Mehmetçiğin Afrin operasyonuna karşı halkı sokağa çağıyorlar. Bırakın halkı sokağa çağırmayı, siz terör örgütlerinin yanında olacağınıza, milletin yanında olun, halkın yanında olun, Türkiye'nin yanında olun. Gidip PKK'nın, PYD'nin yanında olmanız sizlere bir şey kazandırmaz. Ne sizlere, nede siyaset yaptığınız kuruma bir şey katmaz. Onun için bizler bugüne kadar halkın yanında olduk, halkla beraber yürüdük, halkla beraber seçimlere gittik ve halk bizi iktidara getirdi. Biz Türkiye'yi kalkındırma yolunda, Türkiye'yi geliştirme yolunda sizlerden aldığımız destekle, milletten aldığımız destekle yolumuza Allahın izniyle devam edeceğiz."

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