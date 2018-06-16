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Bakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili, "Terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu.

Bakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuydu

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili, "Terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbetteki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak hesabını verecek" dedi.
Bakan Tüfenkci, bayramın ikinci günü Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Pütürge'nin Pazarcık, Örmeli, Bakımlı ve Doğanyol'un Koldere, Damlı ve Gökçe Mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tüfenkci, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Tüfenkci, 16 yıldır millete hizmet için yurdun her bir noktasında çalıştıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili de şunları söyledi:
"Suruç'taki saldırı demokrasiye, insanlığa ve siyasete yakışmayan alçakça bir saldırıydı. Orada, özellikle terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbetteki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak, hesabını verecek. Adalet mekanizması çalışmaya başladı. Hukuk çerçevesinde suçlu, suçsuz ayrımı yapılarak oradaki olayın hem faillerinin bulunması hem de bunu azmettiren ve sebep olanların yargı ve toplum vicdanı önünde cezasız kalmaması için elbette ki yargının harekete geçmesi doğru."
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Bakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuyduBakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuyduBakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuyduBakan Tüfenkci: Suruç saldırısı baskıyla oy toplamaya çalışanların oyunuydu

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