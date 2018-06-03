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Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Onun için Cumhur İttifakı'nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik" dedi.

Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Onun için Cumhur İttifakı'nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik" dedi.
Bakan Tüfenkci, Yenice, Yaygın, Tokluca ve Çolaklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. İlk olarak Yenice Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarının kente yaptığı hizmetleri anlattı, seçimler öncesi meydanlarda ne vadettilerse onu gerçekleştirdiklerini belirtti. Tüfenkci, kente kuzey çevre yolunu yapma sözü verdiklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, Malatya'da Onkoloji Hastanesi'nin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Malatya'daki sağlık yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Tüfenkci, "Kentin sağlıkta hiçbir problemini bırakmadık. Hükümetimiz Türkiye'nin 4 yerinde model fabrikalar kuracak. Bunlardan birisini de Malatya'da kuracağız. Yasasını çıkarttık, pilot il olarak 4 il belirledik, bunlar Kayseri, Gaziantep, İzmit ve Malatya" şeklinde konuştu.
Kuru kayısıda lisanslı depoya geçtiklerini aktaran Tüfenkci, gelecek yıldan itibaren hizmete girecek Ürün ihtisas Borsası ile de kayısı fiyatlarına istikrar geleceğini bildirdi. Bakan Tüfenkci, "Daha yapacak, söyleyecek çok sözümüz var. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetleri ortada. Eğer yapacaksa AK Parti yapacak" dedi.
GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ GÜÇLÜ MECLİSİ OLUŞTURACAĞIZ
Tüfenkci, daha sonra ilçeye bağlı Yaygın Mahallesi'ne geçti. Buradaki kültür merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, yaptıkları hizmetlerle halkın güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kendilerinin halkın yüzünü asla kara çıkarmadıklarını, utandırmadıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:
"Dünya 5'ten büyüktür' dedik. O, 'Kudüs bizim kırmızıçizgimizdir' deyip Filistinlilere, mazlumlara, dünya ve insanlığın mirasına, Müslümanların ortak kıblesine sahip çıktı. O, sizleri utandırmadı, 'Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturamazsınız' dedi ve onların oyunlarına, planlarına çomak soktu. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik. O, 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde milletiyle beraber dimdik ayakta durdu ve asla ve asla milletine ihanet etmedi, sizlerin verdiği desteğe, vekalete, oya layık bir siyaset ortaya koydu. İnşallah önümüzdeki dönemde utandırmayacak. Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik."
TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜKÇE REFAH DÜZEYİ ARTACAK
Bakan Tüfenkci, daha sonra Tokluca Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. AK Parti iktidarında Türkiye'ye büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Tüfenkci, "Türkiye'yi büyüttükçe, refah düzeyini artırdıkça dezavantajlı gruplar dediğimiz bu ülkenin insanlarına daha çok yardım etmeye daha çok vermeye başladık. Daha önce Türkiye'de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu şimdi her 100 liranın 11 lirası faize gidiyor, geri kalanı da yatırıma ve Türkiye'nin diğer ihtiyaçlarına gidiyor. Yoksa Türkiye'nin petrolü, altın madenleri yok ama Türkiye'nin insan gücü ve girişimci ruhu var. Dolayısıyla biz bu kaynakları yine kendi insanımıza döndürmüş olduk" diye konuştu.

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Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruzBakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruzBakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruzBakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz

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