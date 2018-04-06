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Bakan Tüfenkci: Ülkemiz belli bir huzura kavuştu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

'ÇİFTLİK BANK'TA VATANDAŞLARIMIZIN HASSAS OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ' Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci: Ülkemiz belli bir huzura kavuştu (2)

'ÇİFTLİK BANK'TA VATANDAŞLARIMIZIN HASSAS OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret etti. Çiftlik Bank olayıyla ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, bu gibi yapıların insanları dolandırıp kandırdığını belirterek, şöyle dedi:
"Bununla ilgili olarak birçok mağduriyetlere neden olmaları hesabıyla biz bir çok incelemelerimizi yapmıştık. Bir kısmı da halen devam ediyor. Tabii biz vatandaşlarımızı her fırsatta bu gibi yapılara karşı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak sadece bizim Bakanlık değil, bizim Bakanlık daha çok inceliyor ama İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bu tip yapılar üzerine ciddi anlamda gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu anlamıyla uyanık olması gerektiğini, yüksek kâr vaatleri sunanların her zaman şüpheyle karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz. O arada yapılan bir ankette, bir çalışmada özellikle Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Orada yapılan sonuç ilginç. Yüzde 50'ye yakın insan 'Biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz' diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Onun için biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok. Daha önceden gelen yapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine baktığımızda, esasında birbirini tekrar eden yapılar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, kamuoyunda yeteri kadar yer almasına rağmen, vatandaşlarımızın hassas olmadığını görüyoruz. Bu hassasiyeti oluşturma adına da biz hem bilgilendirmeyi yapacağız hem de bunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz."

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Bakan Tüfenkci: Ülkemiz belli bir huzura kavuştu (2)

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