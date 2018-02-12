Bakan Tüfenkci: “Ülkemizde daha çok Çinli yatırımcı görmek istiyoruz”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ile Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İpekyolu girişiminin birbiri ile örtüştüğünü belirtti, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği kapsamının son yıllarda hem siyasi hem de ekonomik alanda önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.

Özellikle Çin ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini dile getiren Tüfenkci, "İlişkilerin ekonomik boyutuna baktığımızda, son yıllarda Türkiye ve Çin’in hızlı ekonomik kalkınması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 27 milyar dolar civarında olduğunu, ancak bu ticaretin daha da artmasını istediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

"Bu noktada, gümrük idarelerine güvenli ticareti kolaylaştırmak konusunda büyük rol düşmektedir."

İki ülke arasında 2002 yılında imzalanan Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasını hatırlatan Bakan Tüfenkci, "İki ülke gümrük idareleri arasında iş birliği açısından önem arz eden ülkemiz ile Çin Gümrük İdaresi arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 16 Nisan 2002 tarihinde imzalanmış, anlaşmanın revizyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından 11 Haziran 2014 tarihinde Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nı müteakip imzalanmıştır" diye konuştu.