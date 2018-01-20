HABER

Bakan Tüfenkci: Ülkemizde gözü olanların, gözlerini oyarız

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 09:09 | Son Güncelleme 11 saat önce

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını belirterek, "Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" dedi.Malatya'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi tarafından '100 anne, 1000 asker' projesi kapsamında Nikah Sarayı'nda 'Ülkem İçin Birlik Gecesi düzenlendi. Geceye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Müftüsü Ümit Çimen, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, milletin 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil, benzer heveslere sahip herkese mesajını net olarak verdiğini belirtti. Kimsenin milleti bölemeyeceğini ve Türkiye'yi parçalayamacağını kaydeden Bakan Tüfenki, "Bu hainlerin darbe girişimi altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgal provokasyonundan başka bir şey değildi" dedi.Tüfenkci, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine ifade ederek, "Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçirenleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ'cüler, ülkemize yönelik tehdittin maşalarıdır. Görüyoruzki bu oyun, senaryo, onların boyunu çok aşar. Elbetteki bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini yok ettiklerini belirterek, "Sınırlarımızın dibinde Türkiye'ye karşı terör yuvalanmaları varsa; şunu, bunu hesaplamadan, 'Kim ne derse desin' diyerek, biz ülkemizin sınırlarını koruma adına, gereğini de Allah'ın izniyle yapacağız. Oraları da terör örgütü yuvalanmalarından temizleyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hiç kimsenin ne toprağında, ne toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.