Bakan Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği çalıştayına katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin yüzde 5.5 büyüme oranlarını yakalayacağını belirterek, “Seçimlerin Türkiye ekonomisine olağanüstü bir etkisinin olmayacağını, pozitif anlamda bir etkisinin olacağını da düşünenler arasındayız” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen çalıştaya Bakan Tüfenkci’nin yanısıra Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Risk Yönetim ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Türkiye’de şirket kurabilmenin önünü açtık”

Programda konuşan Bakan Tüfenkci, “Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bu güne kadar uygulamada önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Biliyorsunuz MERSİS’i hayata geçirdik. 1 Ocak 2015’de hayata geçmesi esasında 238 ticaret sicilliği müdürlüğü Türkiye’de var. Bunların hızlı bir şekilde hareket etmelerini sağladık. En önemlisi de son yapılan değişikliklerle artık bir saatte, Türkiye’de şirket kurabilmenin önünü açtık. İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanması noktasında yatırımcıların karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi ve yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin, rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirilmesinin de, katkı sunması bakımından da MERSİS, önemli bir değişiklikti. Burada mobil imzayı da getirerek, hatta kendi ofislerinizde şirket sözleşmelerini elektronik ortamda imzalayarak, ticaret sicil müdürlüklerine elektronik ortamda imzalanmasının önünü açmış olduk” diye konuştu.